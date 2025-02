Chirigota 'Quien guarda, halla'

Cádiz/el tipo. Personas con síndrome de Diógenes. las coplas. Una gran cantidad de basura que ellos guardan con orgullo. La chirigota de Miguel Ángel Llull y David Verde presenta un repertorio que va de menos a más. Le cuesta arrancar hasta llegar a su popurrí, una pieza notable que le da muchas alas al resultado final, con cuartetas muy brillantes como la de las bolsas que guardan otras bolsas o el suicidio de la Conga. Hasta llegar aquí, al repertorio le cuesta mucho arrancar. Se nota especialmente en la presentación, en la que los golpes de humor no tienen tanto efecto al decir que no les juzguemos porque nosotros seguimos guardando el Nokia roto y en el maletero aún tenemos la sombrilla de playa aunque sea febrero. Optan en esta ocasión por un pasodoble menos humorístico, con una melodía en la parte seria que se pega fácil. Enlazan bien el tipo con el mensaje de la primera copla al denunciar el consumismo, que hace que derrochemos y hayamos convertido el planeta en un vertedero. Calzan el tipo de una manera más forzada en la segunda letra de crítica a la situación de Cádiz, ya que tiene el síndrome de Diógenes porque “un alcalde mojón se queda para los restos”. Un planteamiento que sirve para denunciar que la ciudad se ha vendido al turismo, por lo que “acumulamos tanta mierda que en su casa no cabe ni el gaditano”. Solo simpaticones los dos cuplés. Un poco por debajo el primero al decirle Leonor a su hermana que va a matar a sus padres, por lo que le contesta que este año se van a quedar sin Reyes. Más efectista, aunque bien tirado, el segundo a lo largo que es el Concurso y el pito de la comparsa ‘Las ratas’.

aceptable

La previa

La chirigota de Miguel Ángel Llull y David Verde Bata ha conseguido hacerse un hueco en la segunda fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras superar el primer corte en la tres últimas ediciones, en este 2025 intentará dar un pasito más con 'Quien guarda, halla'.

La principal novedad de este grupo es la baja como coautor de la letra de José Arauz Moncho, por lo que Llull y Bata se quedan al frente del repertorio.

Esta chirigota ha vivido tres etapas diferenciadas. La primera dio unos réditos interesantes con 'Gora ke hay (Partido Independentista de Kai)' (2017) y 'Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes' (2018), entrando ambas en cuartos de final. En ellas, figuraban Miguel Ángel Ríos (autor de 'Los bipolares') y Antonio Pérez el Piru como coautores de letra. Tras la salida de ambos, y con la llegada de José Arauz Moncho, esta chirigota no consigue superar el primer corte con 'Los masones en adobo (iluminatis de Cai)' (2019) y 'La casa de papelillos' (2020).

Tras la pandemia, en 2022 da la sorpresa con 'A vivir que son dos días', estrenándose David Verde como letrista con un pase a semifinales. Tanto 'Los jefes de Cádiz' (2023) como 'Los super-ego' (2024) se quedaron cerca de entrar en semifinales, fase que se convierte en el objetivo en este 2025.