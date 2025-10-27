Chirigota 'Los mohigangas'

La chirigota de Toté presenta novedades importantes de cara a su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. La principal es la incorporación de Ángel Piulestán como coautor de la letra de 'Los mohigangas'.

La relación entre Francisco José Fernández Díaz Toté y Ángel Piulestán proviene del cuarteto de Javi Aguilera, ya que ambos fueron coautores de 'Cari, resiste'. La trayectoria humorística y profesional de Aguilera junto a Carlos Mení había dejado a Piulestán sin grupo, por lo que ha unido sus fuerzas a Toté para reforzar su chirigota, que en la pasada edición se quedó fuera del primer corte con 'Qué de gente muere por Cai'.

La base del grupo es la que defendió las coplas de Toté en 2025, contando con incorporaciones interesantes como las de Joselito, procedente del cuarteto de Javi Aguilera, o Servando Sabajanes, quien regresa con su guitarra a las tablas del Falla tras un año de descanso.

Tras salir en comparsas como las de José Luis Bustelo o Antonio Martín, en el año 2000 se incorporó como músico a la chirigota del Yuyu, con quien sacó 'Los rockeros de la Puebla en concierto' (segundo premio en el 2000), 'Tampax goyescas (comparsa fina y segura)' (primer premio en 2001) y 'Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado' (segundo premio en 2002).

No fue hasta el año 2007 cuando creó una chirigota propia en Puerto Real, arrancando esta trayectoria en 2007 con 'Los reyes del mando', semifinalista en aquella edición. También consiguió superar el primer corte con 'Una obra de poetas' (2008) y 'Los galácticos' (2010).

En el año 2012 se estableció en Cádiz, arrancando esta etapa con 'Los de la custodia'. Tras esta, también participó con 'Los messenger Z' (2013), 'Los Quintero' (2014) y 'Los orgullosos' (2015), llegando todas ellas a cuartos de final.

Su última final en chirigotas fue en 2016 con 'Los que vienen de marea', consiguiendo el cuarto premio con Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff. Con el autor del barrio de Loreto también sacó 'Los kunfundíos' (cuartofinalista en 2017) y 'Los quitapupas' (semifinalista en 2018). Al año siguiente, se unió a José Luis Bustelo y Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli para presentar 'Los que no se pierden una', llegando a cuartos de final.

Antes de regresar a la chirigota con 'Qué de gente muere por Cai', Toté sacó en Puerto Real las comparsas 'Los borracheras' (cuartofinalista en 2023) y 'Los benditos' (2024).

La traycetoria como de autor de Ángel Piulestán se ha centrado hasta la fecha en la modalidad de cuartetos, en la que se inició en adultos en el año 2002 con 'Se busca al cuarteto (vivo o muerto)', siendo semifinalista. En esta fase repitió con 'Sé lo que sacasteis los últimos carnavales' (2003). Su primera final fue en 2005 con 'Aquí mismo', consiguiendo el primer premio.

En 2011, se une a Javi Aguilera para sacar 'Si Emilio hablara', conquistando el tercer premio. A lo largo de toda esta etapa, solo ha conseguido el primer premio en una ocasión, en 2024 con 'Los cocos de Cadi'.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Qué de gente muere por Cai' no superó la primera fase, quedando en 29ª posición con 173,70 puntos.

