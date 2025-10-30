El interior del Teatro Falla en una sesión del COAC.

La chirigota '¡¡Qué más quiere que te diga!!' es una de las grandes incógnitas de cara al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 por las escasas referencias de sus autores.

Con letra y música de Pablo Carril Barberá, Hugo Virlán Diánez y Rubén Muñoz Flores, solo existe una referencia previa de Hugo Virlán como autor de la letra de la chirigota juvenil 'Los últimos supervivientes de la invasión extranjera', cuarto premio en 2024.

Con todo, un grupo joven siempre puede aportar frescura a la modalidad, además del aliciente que supone debutar sobre las tablas del Gran Teatro Falla.