Chirigota '¡¡Qué más quiere que te diga!!'
Chirigota de nueva creación de Pablo Carril, Hugo Virlán y Rubén Muñoz para el Concurso del Gran Teatro Falla de 2026
La chirigota '¡¡Qué más quiere que te diga!!' es una de las grandes incógnitas de cara al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 por las escasas referencias de sus autores.
Con letra y música de Pablo Carril Barberá, Hugo Virlán Diánez y Rubén Muñoz Flores, solo existe una referencia previa de Hugo Virlán como autor de la letra de la chirigota juvenil 'Los últimos supervivientes de la invasión extranjera', cuarto premio en 2024.
Con todo, un grupo joven siempre puede aportar frescura a la modalidad, además del aliciente que supone debutar sobre las tablas del Gran Teatro Falla.
La ficha
Localidad: Cádiz.
Letra: Pablo Carril Barberá, Hugo Virlán Diánez y Rubén Muñoz Flores.
Música: Pablo Carril Barberá, Hugo Virlán Diánez y Rubén Muñoz Flores.
Dirección: Hugo Virlán Diánez.
Representante legal: Hugo Virlán Diánez.
En 2025: No salió.
