Comparsa 'Salud, gaditanismo y libertad'

La comparsa de Los Niños de El Puerto está consiguiendo poco a poco hacerse un nombre dentro de su modalidad en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Con un estilo muy diferente al típico que provenía desde tierras portuenses, con unas formas más sencillas, alegres y más comedidas y con mayor gusto en el cante, en 2026 volverá a participar con 'Salud, gaditanismo y libertad.

Precisamente, el gaditanismo es una de las premisas que siempre ha estado presente en sus repertorios desde que en su actual configuración este grupo empezara a andar en 2020 con 'La cuenta la vieja', aunque cuenta con un antecedente el año anterior con 'Los cacerolas', siendo sus autores José Juan Pastrana y Alejandro Díaz en aquella edición. Esta senda la ha seguido con 'Elemental querido Cádiz' (2023), 'Agüita tapá' (2024) y 'Cositas de Cádiz' (2025), consiguiendo el pase a cuartos de final en sus dos últimas participaciones.

La principal novedad de esta agrupación estará en la autoría de la letra, a la que se suma José Luis Zampaña para unirse a su hermano Miguel Ángel. Zampi tiene un bagaje mucho más amplio, aunque el verdadero salto lo ha dado junto a Nene Cheza, con quien abrió una etapa en 2017 con 'Los depredadores'. A esta, le siguieron en adultos 'El rincón del duende' (2018), 'El cerrojero' (2019), 'Los veleros, una comparsa de toda la vida' (2022), 'Los colaores, una comparsa de toda la vida' (2023), 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' (2024) y '¡Payaso!' (2025). Anteriormente, en su etapa portuense, Zampi no consiguió los mismos éxitos al no superar nunca el primer corte desde su salto a adultos en 2001 con 'La mentira', cerrándose este periplo en 2016 con 'Vente con los malos'. La música volverá a correr a cargo de David Ganaza, lo que es una salvaguarda para mantener el estilo de los últimos años.

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Cositas de Cádiz' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en 17ª posición con 202,26 puntos.

