Comparsa 'La moda de Cádiz'

José Barrios regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 ocho años después de su última participación con 'Vientos'. En esta edición, estará presente con 'La moda de Cádiz'.

Para ello, Barrios se ha rodeado de un grupo joven, por lo que uno de sus grandes objetivos es conseguir su conjunción durante los meses de ensayo para poder tener un regreso digno a las tablas del coliseo gaditano.

El recorrido como autor de José Barrios arranca en 2015 con la comparsa 'Piando por Cádiz', quedándose en la primera fase. Tampoco pudo superar el primer corte al año siguiente con 'Trabajo de comparsista'.

Sus dos últimas experiencias han sido en 2017 con 'Martes XIII' y en 2018 con la ya citada 'Vientos', con las que no consiguió el progreso suficiente para poder aspirar a entrar en cuartos de final.

Ante esto, y con una larga ausencia, este proyecto arranca prácticamente de cero con la intención, al menos, de agradar al público para ir abriéndose poco a poco un hueco en la modalidad.

En 2018

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2018, la comparsa 'Vientos' no superó la primera fase, recibiendo una calificación de no apto al no haber puntos en las preliminares de ese año.