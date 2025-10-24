Coro 'Los mentirosos'

Rafael Pastrana es uno de los máximos defensores del tango que sigue en activo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Con esta premisa, volverá a estar presente en el certamen de coplas de 2026 con 'Los mentirosos'

El nombre supone, a priori, un cambio en cuanto a la concepción del repertorio tras participar en la pasada edición con 'Los guardianes del Dios Momo', con un planteamiento clásico y metacarnavalero. En esta ocasión, aunque la idea está por desvelar, recorrerá un camino diferente, aunque sin abandonar su concepto de coro tanto en montaje como en desarrollo.

A lo largo de sus casi cuatro décadas carnavaleras, Faly Pastrana ha tocado los palos del coro, la comparsa y la chirigota. Así, sus orígenes se remontan al coro de La Salle-Viña, en el que estuvo durante diferentes etapas. La primera fue como componente en 'Los signos del zodiaco' (1980), 'Entre pitos y flautas' (1981), 'Pinocho' (1982) y 'Los caballitos que suben y bajan' (1983).

En 1984, probó por primera vez la modalidad de comparsas al hacer la música de 'Tatuaje', que contó con la letra de Ricardo Villa. En 1987, dirigió la recordada comparsa 'Los carboneros', de Luis Ripoll. En 1988, regresó al coro de la Viña para dirigir 'Rodeo', consiguiendo el tercer premio. Regresó en 1989 a la modalidad de comparsas para componer el repertorio completo de 'Los coristas', a la que siguió 'Media limeta'. En 1991, se sumó como letrista al coro 'Der cuarto reich'. En 1992, se pasó a la chirigota para realizar 'Los manoletes', además de confeccionar la letra del coro de San Fernando 'El pelotazo', con música de Antonio Martínez Ares.

Su última etapa en La Salle-Viña fue como director de los coros 'Chucherías' (1993) y 'Al ataque' (1994), mientras que su último coro como letrista y director antes de unirse a su compadre Kiko Zamora fue 'Moros y cristianos' (1996), de la Peña Los Dedócratas. Tras una fructífera unión con Pepe Mata para presentar las comparsas 'Astilleros' (1996) y 'El cajonazo' (1997), en 1998 se abrió el camino del Coro del Cañón con 'Los últimos de Filipinas', obteniendo el segundo premio.

A partir de ahí, con este grupo ha conseguido el primer premio en siete oportunidades con 'La cuesta Jabonería' (1999), 'Los desoterraos' (2000), 'Los voluntarios' (2002), 'Los tangueros' (2010), 'El amanecer' (2012), 'Los dictadores' (2014) y 'La vuelta a Cádiz en 80 mundos' (2016). Esta larga etapa de dos décadas, que se cerró en 2018 con 'Los chimenea', la combinó con algunas colaboraciones como la comparsa 'El Gavilán' (2013).

Con todo, y tras un año de descanso, en 2020 volvió a montar un coro con sus hijos Rafael María y Marcos. Con 'Los garabatos' llegó a las semifinales, fase en la que repitió ya en solitario con 'Los guardianes del Dios Momo' en 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Los guardianes del Dios Momo' llegó a semifinales, obteniendo la séptima posición con 423,53 puntos

