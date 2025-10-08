Chirigota 'Kay'

Una chirigota de nueva formación participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz bajo el título de 'Kay'.

Las referencias sobre este grupo son escasas. La letra recaerá en Enrique Antonio Álvarez González, en lo que será su estreno oficial como autor en el COAC. Por su parte, sí cuenta con cierta experiencia su músico, que será José Manuel Arqués Bernabeu. Su currículum ha estado casi siempre ligado a San Fernando, aportando la música de las comparsas 'Sal y pólvora' (semifinalista en 1993) y 'Graffiti' (1994), y de la chirigota 'Los revoltosos' (1998). Posteriormente, también hizo la música de la comparsa chiclanera 'La levantá' (semifinalista en 2005). Tampoco existen referencias de su director, Cristian Loaiza Aparicio.

Al ser un grupo que concurrirá por primera vez en el COAC y tener sus autores poca experiencia, es toda una incertidumbre lo que esta chirigota mostrará sobre las tablas del Gran Teatro Falla.