Comparsa 'Mindundi'

La localidad onubense de Isla Cristina volverá a estar representada en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz en su edición de 2026 de la mano de la conocida como la comparsa de 'Los traidores'. Esta será su segunda participación en el certamen gaditano tras estrenarse en 2025 con 'Los inadaptaos'. Para el próximo COAC se llamará 'Mindundi'.

Los estrenos en Cádiz siempre suelen ser complicados, pero esta comparsa demostró que su primera participación con 'Los inadaptaos' no le vino grande gracias a sus buenas maneras tanto en la confección del repertorio como del grupo. De hecho, consiguió el primer premio en Isla Cristina en 2025.

Con estos buenos mimbres, forjados durante una década en su localidad, la comparsa de Eu Sosa y Fran Millán afronta el reto de 2026 con la esperanza de poder dar el salto a la fase de cuartos de final. De hecho, cuenta con un fichaje de altura para la confección del repertorio. Este es José Félix López, componente y compositor del grupo Antílopez, que actualmente se encuentra inmerso en su gira de despedida. Así, será coautor de la letra, en el que será su estreno en estas labores en el Concurso del Falla.

Este dúo de Huelva mantiene una relación estrecha con la fiesta. Por un lado, muchas de sus canciones han formado parte de los popurrís en los últimos años. Por el otro, Miguel Ángel Márquez, el otro componente de este dúo de Huelva, ha realizado algunas colaboraciones con la chirigota del Bizcocho. De hecho, en 2018 llegó a compartir con Antonio Álvarez Cordero la autoría de la comparsa 'La otra mejilla'.

En cuanto a la comparsa de 'Los traidores', esta echó a andar en el año 2015 en Isla Cristina precisamente con este nombre. En su primera etapa, ha contado con diferentes autores. Así, en los siguientes años participaron con 'Esta es mi banda' (2016), 'La canción del mar' (2017), 'La gran apuesta' (2018), 'De perdíos... al río' (2019) y 'Los cancionistas' (2020).

Fue en el año 2022 cuando empezó a forjarse su actual composición con la llegada de Fran Millán como música. En la edición de la salida de la pandemia, concursaron en Isla Cristina con 'Kamikaze', obteniendo el segundo premio. En 2023, se incorporó Eu Sosa para hacer la letra de 'La ciudad es nuestra', consiguiendo el segundo premio. En los últimos dos años ha conseguido el primero premio en el certamen choquero con 'Tras la risa' y la ya citada 'Los inadaptaos'.

En 2025

La comparsa de 'Los traidores' se estrenó en el Concurso del Gran Teatro Falla de 2025 quedando en la 24ª posición con 182,96 puntos. De esta forma, obtuvo la puntuación mínima para poder superar el corte, aunque no pudo hacerlo al tener asignada la modalidad de comparsas un cupo de 20 plazas en los cuartos de final.

Comparsa, Los inadaptados - Preliminares