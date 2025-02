Comparsa 'Los inadaptados'

Cádiz/El tipo. Inadaptados en la sociedad. Las coplas. Inadaptados por escapar de las garras del poder y de la hipocresía, por lo que se acaban abrazando a su rebeldía contra la sociedad. La comparsa de Fran Millán y Eu Sosa se estrena en el Falla con buenas maneras en cuanto al grupo y el montaje del repertorio, pero con una idea que no consigue profundizar, por lo que reincide en buscar los caminos esperados de la modalidad. Un sendero que ya aparece muy marcado en la presentación, en la que a estos inadaptados solo les queda el Carnaval como “baluarte de la libertad”. Aunque la música del pasodoble no entra mal con un estilo propio, sí es cierto que existen ciertos pasajes que no terminan de estar enlazados entre sí, por lo que no termina de tener un hilo conductor. Al menos, muestran sinceridad en la primera letra al comparar Cádiz con Isla Cristina y asegurar que no vienen a cantar “por ti me muero”, sino a bautizarse en el Falla “como hicieron mis padres”. La poesía protagoniza la segunda copla a Andalucía. Para ello, engarzan como recurso multitud de versos para acabar asegurando que “en cada poema, en cada verso y en cada letra lleva prendido para siempre el corazón de tus poetas”. Se caen por completo en la tanda de los cuplés. Aparece el efectismo concursero en el primero a las normas para concursar en el Falla, por lo que piden una para que no venga un cuarteto de Ciudad Real. Sueltan como el segundo el chiste de los condones de sabores. Le cantan a todo en el popurrí.

regular

Previa

Isla Cristina es uno de los municipios onubeneses con una mayor tradición carnavalera. A pesar de esto, sus grupos no se han asomado mucho por las tablas del Gran Teatro Falla. Uno de los más conocidos va a romper esta barrera para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de 2025. Esta es la comparsa de 'Los traidores', que toma el nombre de la primera agrupación que presentó en la fiesta isleña hace justo una década, en el año 2015. Así, concurrirá en el certamen gaditano bajo el nombre de 'Los inadaptaos'.

Al frente de este grupo volverán a estar en esta edición Eu Sosa y Fran Millán como autores. Millán llegó a este grupo como director y músico en 2022, año en el que presentó la comparsa 'Kamikaze', que consiguió el segundo premio en Isla Cristina. Ya al año siguiente, Eu Sosa se sumó como letrista para realizar conjuntamente el repertorio de 'La ciudad es nuestra', que también fue segundo premio. En 2024, sí subió esta agrupación al escalón más alto con 'Tras la risa'.

Antes de la pandemia, esta comparsa ha tenido diversos autores a lo largo de una trayectoria que arrancó en 2015 con la ya citada 'Los traidores'. Tras ella, llegaron 'Esta es mi banda' (2016), 'La canción del mar' (2017), 'La gran apuesta' (2018), 'De perdíos... al río' (2019) y 'Los cancionistas' (2020).