Chirigota 'Los legías con g' en el COAC 2026

EL TIPO. Legionarios romanos. LAS COPLAS. Una auténtica tragedia romana. La fiera del Gallinero, adormecida por la globalización de la fiesta, vuelve a despertar. La presa es fácil por el choque entre diferentes estilos de Carnavales, aunque beban de la misma fuente. Pero es un riesgo enorme traer una chirigota desde una tierra que no cultiva esta modalidad. La tragedia era esperable y se confirmó de principio a fin, sobre todo por no cumplir con los cánones mínimos de lo que es una chirigota gaditana, con momentos muy desconcertantes por las formas. Demasiadas buenas intenciones desde la presentación que no se cumplen. Muchas ganas de hacer reír, pero llegan con “el culo apretado” al Falla. Pasodobles, por decir algo, con varios finales que hacen que se vayan enredando. Giro al estilo del Chapa en el primero al pasar de ser de presentación a decir que lucharán por Cádiz si viniera un tsunami para que no acabe como Valencia –volantazo épico–. Roza el esperpento el segundo al brindar por una botella. Cupletinas con remate de pasodoble a unos enanos volando en el cumpleaños de Lamine Yamal, la muerte equivocándose con Jordi Hurtado y un piropo a Cádiz. El popurrí acaba desvariando con unas imitaciones. Media hora de pura preliminar. Recuerdos de Burgos, aunque Burgos intentaba emular lo que es una chirigota. Que no se pierdan estos ratitos.

Mala

La previa

Que el Carnaval de Cádiz está llegando más lejos de las fronteras de la playa de Cortadura es algo que la fiesta gaditana ya tiene asumido por la repercusión que las agrupaciones tienen a nivel regional y nacional, la gran cantidad de actuaciones por todo el país y el enorme número de aficionados que arrastra. Esto se demostrará una vez más en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2026 con la participación por primera vez de un grupo procedente de Santa Cruz de Tenerife. Este será la chirigota 'Los legías con g'.

Como tal, las chirigotas no existen en el Carnaval tinerfeño. Entre sus grupos se encuentran las murgas, que beben de la raíz gaditana pero que tienen su propio camino en cuanto estilo -igual que sucede en Montevideo-, o la Canción de la Risa. En esta última modalidad, creada en el año 2005, 'Los legías' lleva presentándose desde el año 2006, siendo el conjunto más veterano que participa en el concurso que se celebra cada año en el Teatro Guimerá junto con 'No tengo el chichi para farolillos'.

En este certamen, los grupos interpretan una presentación y una pieza única que se puede asemejar al popurrí de las chirigotas gaditanas. Se entregan galardones a la interpretación, la presentación y un premio del público. En sus dos décadas de existencia, 'Los legías' se ha llevado el primer premio en interpretación en los años 2012, 2016 y 2018, en presentación en 2012 y 2013, y el premio del público en 2010 y 2012.

Con estas bases, y tras mucho tiempo pensándoselo, 'Los legías' da el salto a Cádiz para disfrutar de "la cuna de la risa", tal y como la califica Fran Trillo, autor de la letra, director y alma mater de este grupo. Trillo, un auténtico enamorado de la fiesta gaditana, lleva en activo desde 1976, participando en diferentes murgas y con su grupo de la Canción de la Risa. Con sangre andaluza, el propio Trillo reconoce que esta "ilusión" siempre ha estado presente por su afición al Carnaval gaditano, además de por su sangre andaluza, pero el paso lo ha dado tras "inculcárselo a mi grupo durante los últimos diez años" para "hacer el esfuerzo" y presentarse al COAC.

Con todo, Trillo admite que "el ingenio de Cádiz es insuperable", por lo que su objetivo es "intentar agradar" con la premisa de que "lo primero que debemos hacer es respetar al respetable y que vea que nos lo hemos currado".

Para su actuación en Cádiz, 'Los legías con g' adaptará su estilo a las normas del Concurso del Falla, por lo que tendrá que incorporar los pasodobles y los cuplés a su repertorio habitual, manteniendo así "el respeto a la tradición" de Cádiz. Para ello, la música será del también canario Ricardo Hernández.

En 2025

En la pasada edición del concurso de la Canción de la Risa, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, 'Los legías' se llevó el accésit en interpretación y presentación.