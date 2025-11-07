La comparsa de Marbella contará con soniquete gaditano para su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Manolín Santander será coautor de la letra y la música de la comparsa 'El desvelo', con la que este grupo intentará regresar a unos cuartos de final que no pisa desde hace 12 años.

Vinculada a la Peña Carnavalesca Los Nocheros, la gran novedad, además de la importante llegada de Manolín Santander, es el paso a un lado que ha dado el cañaílla Miguel Ángel Vera, autor habitual de esta formación desde que se estrenara en Cádiz en el año 2004 con 'Por los aires'. En todo este tiempo, ha conseguido superar el primer corte en cuatro ocasiones con 'El muelle de hierro' (semifinalista en 2006), 'Los grandes' (semifinalista en 2007), 'Mar de amores' (cuartofinalista en 2011) y 'Los musicantes' (cuartofinalista en 2014). En la pasada edición, se quedó en preliminares con 'Los majareta de la bicicleta', que significó el regreso a Cádiz siete años después de 'La perla dorada'.

En cuanto al resto de los autores, en la letra se mantendrá Guillermo Guerrero Melero, que, además de 'Los majareta de la bicicleta', cuenta con el antecedente de la chirigota 'Los contables' (2012). Por su parte, Antonio Quiñones pasará a ser coautor de la música, teniendo experiencia anterior en Cádiz como músico de las comparsas 'Los hombres del rey' (2018) y 'El carromato de Max' (2019).

Con todo, esta no será la única agrupación que realice Manolín Santander, ya que también presentará la chirigota 'Los cadisapiens (la involución)', la comparsa 'La biblioteca' y la chirigota juvenil 'Cádiz: el videojuego'.

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los majareta de la bicicleta' no superó la primera fase, quedando en 40ª posición con 158,34 puntos.

