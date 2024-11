Comparsa 'Los majareta de la bicicleta'

Cádiz/La comparsa marbellí de la Peña Carnavalescas Los Nocheros era una habitual en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz desde mediados de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, desde 2018 no acude al certamen de coplas gaditano tras participar con 'La perla dorada'. Siete años después, regresará con 'Los majareta de la bicicleta'.

Al frente de esta comparsa esta Miguel Ángel Vera, cañaílla de nacimiento y marbellí de adopción, una de las figuras del Carnaval de esta localidad de la Costa del Sol y de la propia provincia de Málaga. Su historial es reseñable, ya que ha conseguido superar en varias ocasiones el primer corte. Así, se estrenó en 2004 con 'Por la nubes'. Ya en 2006, consiguió acceder a las antiguas semifinales con 'El muelle de hierro', un hito que también consiguió repetir al año siguiente con 'Los grandes'. Su presencia intermitente ha provocado que no haya gozado de una mayor estabilidad en el COAC, lo que no ha evitado que posteriormente también entrara a cuartos de final con 'Mar de amores' (2011) y 'Los musicantes' (2014). Tras cambiar de grupo, sus dos últimas participaciones con 'Color esperanza' (2017) y la citada 'La perla dorada' -con un memorable pasodoble en homenaje a Chiquito de la Calzada- no fueron tan potentes, quedándose en la primera fase.

Como coautor de la letra, estará a su lado Guillermo Guerrero, quien solo tiene como referencia en Cádiz la chirigota 'Los contables', en 2012.