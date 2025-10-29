Coro 'La carnicería'

El Coro Libertario se está asentando como uno de los que, al menos, parte en el grupo de aspirantes a estar en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En la pasada edición, se quedó en semifinales con '¡Qué barbaridad!', por lo que en este 2026 volverá a pelear por un puesto en la última noche del certamen de coplas con 'La carnicería'.

Además de su apuesta por el tango clásico y un montaje que se aleja de la espectacularidad de otras propuestas en esta modalidad, la principal característica de este grupo es el alto contenido crítico de su repertorio, que realiza al completo Miguel Ángel García Argüez el Chapa. El propio García Argüez ha reconocido en algunas entrevistas que con el coro goza una mayor libertad que con la comparsa, que compite de otra forma y tiene otros intereses. Precisamente, en la presente edición volverá a compartir grupo con Raúl Cabrera y Javi Bohórquez para sacar 'El desguace'.

Desde su arranque en el año 2018 con 'Tiempos modernos', junto a Antonio Procopio y con la música de Tino Tovar, el Coro Libertario ha entrado en dos ocasiones en la Gran Final, consiguiendo sendos cuartos premios con 'Tierra y libertad' en 2022 y 'El gremio' en 2024. Por su parte, en el resto de participaciones (con 'Tiempos modernos' en 2018, 'Gran reserva' en 2019, 'Gloria bendita' en 2020, 'Al-Ándalus' en 2023 y '¡Qué barbaridad!' en 2025) siempre ha conseguido el pase a semifinales.

Con todo, la competición volverá a estar muy apretada, sobre todo por el cierto inmovilismo que se suele producir en los puestos altos.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro '¡Qué barbaridad!' fue semifinalista, quedando en sexta posición con 473,83 puntos.

Coro, ¡ Que Barbaridad ! - Preliminares / Redacción Cádiz