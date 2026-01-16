Coro 'La Viña del Mar' en el COAC 2026

EL TIPO. Un festival musical. LAS COPLAS. La vida es un gran festival musical. El coro de Jesús Monje da un triple salto mortal y lo apuesta todo a un espectáculo musical en el que cabe absolutamente de todo. Canciones de cualquier estilo y reconocibles para el gran público que sirven de armazón a una idea que se acaba perdiendo por completo por este mismo motivo. La música por encima de todo, una orquesta que se come a la interpretación del coro en muchísimos momentos y los bailes en el escenario hacen que el mensaje apenas se pueda captar. Un camino fácil para llegar al respetable, pero que no acaba llevando a ningún lado más que a intentar no aburrir. Muchas dificultades desde una presentación que intenta plantear la idea sobre las etapas de la vida a través de la música. Tampoco ayuda la melodía del tango, muy repetitiva tanto en el inicio como en el remate, además de los fallos de coordinación que comete el grupo. Las letras se mantienen al mismo nivel. No tiene sentido la primera al defender que se haya eliminado la etiqueta de femenina a las agrupaciones de Carnaval y quejarse después de que las mujeres tengan un Antifaz de Oro exclusivo. Demasiado rebuscada la segunda, en la que compara a los políticos con la industria musical, siendo el presidente el promotor. Inexplicable el primer cuplé al criticar a una amiga feminista por el dinero que se gastó para ver a Bad Bunny. Reaparecen las cuentas de Feijóo en el segundo. Selección musical digna de Cadena Dial en el popurrí. ¡A bailar!

Mala

La previa

Jesús Monje cumple en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su primer lustro como corista desde que se estrenara en 2022 con el coro 'La producción'. En esta edición, volverá a intentar asaltar la fase de cuartos de final con 'La Viña del Mar'.

Hasta la fecha, los resultados no han sido del todo satisfactorios con el cambio de modalidad, ya que solo ha superado una vez el primer corte, en 2023 con 'Casa Remedios esquina con Cádiz'. Sin embargo, no ha podido conseguir este reto con el ya citado 'La producción' (2022), 'Este coro es de locos' (2024) y 'La palabra de Dios' (2025).

Además, este 2026 también será especial porque se cumplirán 25 años de la primera participación de Monje como autor en la categoría de adultos, en la que arrancó en 2001 con 'Juguetes'. Anteriormente, ya consiguió llamar la atención con las comparsas infantiles 'Fantasía' (1997) y 'Pueblo gitano' (1998), y las juveniles 'De calle en calle' (1999) y 'La magia' (2000).

En su etapa comparsista, ha dejado repertorios como los de 'Náufragos' (2002), 'Los niñatos' (2003), 'Los arcángeles' (2004), 'Pájaros de fuego' (2005), 'El tirititrén' (2008), 'Los tracatrá' (2010), 'La helada' (2013), 'El circo de los payasos' (2016) o 'El jurado' (2019).

Con un estilo muy particular y muy diferenciado del resto, sus formas siguen chocando con una modalidad cuya base es el tango, que como pieza musical admite pocas innovaciones.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'La palabra de Dios' no superó el primer corte, quedando en 15ª posición con 169,15 puntos.

Coro, La palabra de Dios - Preliminares