Coro 'Las mil maravillas'

El coro de los Estudiantes vivirá por segunda vez en su historia la responsabilidad que supone defender un primer premio. Tras conseguirlo de una manera casi incontestable con 'El gallinero', en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con 'Las mil maravillas'.

De esta forma, en este 2025 ya dio los resultados esperados el cambio de estilo por el que apostó desde 'La fiesta de los locos', alejándose algo del espectáculo musical, aunque adaptado a los nuevos tiempos y los nuevos gustos.

En este 2026, se cumplen 20 años de la actual configuración del coro de los Estudiantes, que partió de la cantera en el año 2006 con el junior 'Rógura Quiberba'. Esa etapa de preparación y educación carnavalera la completó con 'Los musilocos' (2007), 'Los guardianes' (2008), 'La estudiantina' (2009), 'Pesadilla antes de Carnaval' (2010) y 'Asante sana' (2011).

En adultos, 'Las mil maravillas' será el coro número 14 que presente Los Estudiantes en el COAC. Esta trayectoria se abrió en 2012 con 'Teatro Barvariedades'. El primer salto significativo lo dio en 2014 con el pase a los cuartos de final con 'Los bacanales'. A partir de ahí, ya se vio que la trayectoria iba a ser ascendente por la frescura que aportaba a la modalidad y, sobre todo, por apostar por un grupo joven, algo muy beneficioso para la fiesta por la falta de relevo generacional.

En 2017, consiguió por primera vez el pase a la Gran Final con 'La reina de la noche', consiguiendo el cuarto premio. A partir de ahí, ha estado en la última noche del certamen de coplas con 'Rockola' (tercer premio en 2018), 'La nueva era' (segundo premio en 2019), 'Pachamama'(primer premio en 2022), 'El día de mañana' (segundo premio en 2023) y el ya mencionado 'El gallinero' (primer premio en 2025).

No se producirán cambios en el equipo creativo de 'Las mil maravillas', contando con la letra de Antonio Bayón, la música de Rubén Cao y la dirección de Pilar Tejada.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'El gallinero' consiguió el primer premio con 749,60 puntos.

Coro, El gallinero - Preliminares