Chirigota 'Más cumplío que un luto'

Sanlúcar de Barrameda presentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 una nueva chirigota formada por viejos conocidos del Carnaval sanluqueño. Esta llevará por título 'Más cumplío que un luto'. Por coincidencia en cuanto a autoría y director, esta sigue la senda de otras llegadas desde esta localidad de la Costa Noroeste como son 'Los maniáticos' (2018) y 'El tiempo entre costuras' (2019).

Al frente de la letra estará Francisco Javier Mejías Raposo. Esta será la sexta agrupación para la que Mejías realizará parte del repertorio. Así, su estreno en el COAC fue en 2004 con 'Los que cogieron a contramano por culpa de los americanos'. No fue hasta 2011 cuando volvió a intentarlo en Cádiz con 'Los vientrecitos sueltos'.

Posteriormente, tuvo el honor de ponerle letra a una música de Manuel Sánchez Alba el Noly con 'El antiguo testamento según Sanluca' (2015). Sus últimas dos agrupaciones fueron las ya mencionadas 'Los maniáticos' y 'El tiempo entre costuras'.

Por su parte, Manuel Ángel Montaño se estrena en estas lides como coletrista de esta chirigota. En este 2026, también realiza la letra para la chirigota infantil 'El Tío de la Tiza se actualiza'.

El director de esta chirigota es Juan José del Ojo, conocido chirigotero sanluqueño que fue director de la primera chirigota junior que participó en el Falla con 'La verdadera historia de Caperucita Roja' (cuarto premio en 2004), 'Ni Nina arregla esto... pero decirnos los tiunfitos' (2005) y 'Yo quiero ser como Ángel Subiela' (primer premio en 2006). El mayor éxito de este grupo fue el pase a cuartos de final con 'Los Taranto Raptors' en 2009. Además, Del Ojo fue director de las chirigotas 'Los supervivientes del Vaporcito' (2012), 'Los maniáticos' (2018) y 'El tiempo entre costuras' (2019).