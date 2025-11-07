Comparsa 'Contra viento y marea'

La conocida como la comparsa 'La victoria', de Puertollano, vivió en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz la experiencia de subirse por primera vez al escenario del coliseo gaditano, sobre todo por lo que supone venir desde Castilla La Mancha. El resultado fue el esperado, quedando en la zona baja de la tabla en esta modalidad. Con un choque que fue más que evidente tanto por las formas como por el acento, en este 2026 las intenciones deben ser muy diferentes para poder quedar en una mejor posición con 'Contra viento y marea'.

Al frente de esta comparsa volverá a estar Carlos Sendarrubias Coello. Además de en Cádiz, la comparsa 'L@s artistas' también concursó en el certamen de La Carolina (Jaén), obteniendo el segundo premio.

La trayectoria de esta comparsa arrancó en 2017, precisamente, con 'La victoria', que le da nombre al grupo. Con ella, empezó a participar en los concursos de su entorno, llegando hasta la provincia de Jaén. Tras ella, en 2018 presentó 'El viaje de mi vida'.

Con un año de paréntesis, en 2020 se llamó 'La bola de cristal'. Tras la pandemia, recuperó su actividad en 2023, año que llevó el nombre de 'Qué borrachera'. Su salto a Cádiz lo preparó en 2024 con 'Eterno febrero', consiguiendo el primer premio en Jaén.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'L@s artistas' no superó la primera fase, quedando en 54ª posición con 129,86 puntos.

Comparsa, L@s artistas - Preliminares