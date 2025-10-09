Comparsa 'Digan lo que digan'

La comparsa sevillana de Joseja Puerto ha conseguido ya asentarse en la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al conseguir superar la primera criba durante tres años consecutivos con 'Ahora o nunca' (2023), 'La fiesta' (2024) y 'Los enemigos' (2025). En este 2026, querrá, al menos, repetir con 'Digan lo que digan'.

Para la próxima edición del certamen de coplas, este grupo sufrirá una pequeña revolución en el apartado musical. Así, Luis Rivero abandona esta función. Su sustituto será Alejandro Pérez el Peluca, que en la pasada edición dio la sorpresa al conquistar el primer premio con la chirigota 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida...'. Este será su principal reclamo, dejando como incertidumbre el estilo musical por el que optará para el pasodoble. Su única referencia en esta modalidad es la comparsa juvenil 'La isla deseada', del año 2019.

Como autor de comparsas, Joseja Puerto se estrenó en el año 2013 con 'El obrero'. Tras ella, en su primera etapa llegaron otras como 'Los esperados' (2014), 'La vieja' (2015), 'Vida' (2016), 'La cuenta atrás' (2017), 'Hermanos' (2018) y 'La consulta' (2020). Asimismo, también ha colaborado en los repertorios de los coros 'La Mari' (2018) y 'Gádix' (cuartofinalista en 2019). Nuevamente, este grupo va a contar con la colaboración en los cuplés del Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli, quien volverá a hacer este año parte del repertorio de la chirigota 'Los que la tienen de mármol' junto a José Antonio García Molina.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los enemigos' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en la 20ª posición con 196,32 puntos.

Comparsa, Los enemigos - Preliminares