Chirigota 'La comunidad autónoma'

Uno de los regresos importantes en la modalidad de chirigotas para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 es la vuelta de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara con su grupo sevillano. Lo hace siete años después de su última participación en 2019 con 'Los dependentistas', que contó con la autoría en solitario de Alvarado. Entre descansos y aventuras con grupos gaditanos, en esta edición retornan a su raíz con 'La comunidad autónoma'

La dupla forma por Alvarado y Vergara vuelve a reencontrarse cuatro años después de su última participación conjunta. Esta fue en 2022 con la chirigota chiclanera de José Antonio García Molina, que arrancó en esa edición de la primavera con 'Entre sabanas, selvas y ríos... este año vamos al Rocío'. Llegó a la fase de semifinales, rompiéndose esta unión con tan solo un año de vida.

En este tiempo, Vergara ha preferido ver el Carnaval desde la barrera, mientras que Alvarado lo ha intentado en Cádiz con las chirigotas 'No eres tú, soy yo (los egocéntricos)' (2024) y 'Los auténticos pitorrisas' (2025), quedándose ambas en la primera fase. Tampoco ha obtenido resultados satisfactorios con las comparsas '2020: los resistentes' (2022) y 'Sin ojana' (2023).

Nada tendrán que ver estas apuestas anteriores con la actual de 2026, recuperando a un grupo que comenzó a andar en 1999 con la chirigota 'Mi parienta es una zorra'. En 2001, con 'Los hennias de disco', Alvarado se estrena como director. El paso a autor lo realiza en 2003 con 'Corre, corre, caballito', en la que Lolo Seda ya es letrista. Aquí empiezan a verse los brotes verdes que finalmente dan sus frutos en 2006 con '¡Esto es pa verlo!', que consigue el tercer premio. En 2008, Seda se marcha a Cádiz para sacar 'Las pitorrisas' con Manuel Enrique García Rosado Kike Remolino, consiguiendo el primer premio, lo que hace que la letra en aquella edición la asuma Julián Balmón para sacar 'Los putaítas'.

Ya en 2009 es cuando se forma la dupla en la autoría entre Alvarado y Vergara con 'Venimos con los puesto'. En 2011, la chirigota de Sevilla suma su segunda final con 'Los pequeños cantores del Viena o de manolete', conquistando el tercer premio. Esta primera etapa sevillana se cierra en 2014 con 'Los shunténticos chunguitos', quedándose en cuartos de final.

En 2015, Vergara y Alvarado se van con la chirigota del Love, consiguiendo en aquella edición el segundo premio con 'El que entra no sale'. Con este grupo también hacen 'Los que viven del gañote' (2016), mientras que en 2017 montan un nuevo grupo para sacar 'Los malos de apendicity'. La última chirigota sevillana de Vergara y Alvarado fue 'Los crazy de los 40', cuartofinalista en 2018.

En 2019

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2019, la chirigota 'Los dependentistas' no superó la primera fase, quedando en 28ª posición con 159,73 puntos.