Coro 'Al lío'

EL TIPO. Una alegoría colorida que es un gran lío. LAS COPLAS. Embarcarse en hacer un coro desde Ceuta es un auténtico lío. En su segundo intento en el Falla, el grupo ceutí mejora muy levemente en escena, pero se choca con un tipo indefinido que se va perdiendo a lo largo del repertorio. Con un tímido comienzo en la presentación, parece que la senda elegida es el Carnaval y lo que supone, siendo “una tribuna” con “dos coloretes” en la que se dan “palos con papelillos”. Un espíritu crítico que tiene un mínimo desarrollo en el popurrí, pero esta pieza se acaba perdiendo por esta misma indefinición. Se salva de este pase la música del tango, con un corte alegre y agradable, pero con una interpretación flojita y con muchos problemas de vocalización. En letras, al menos tiran de cierta autocrítica en la primera al reconocer sus errores en su estreno en el COAC, por lo que vuelven “al lío” de venir a Cádiz. Más mensaje que desarrollo en la segunda a la situación de la sanidad pública en Ceuta al criticarla a partir del ferry que tienen que coger para curarse de sus enfermedades, siendo el barco “su mejor doctor”. Muy flojos los dos cuplés a la autora del cartel del Carnaval por hacerles abrir el Concurso y a un negocio de implantes capilares que se va a hacer de oro con los calvos de este coro. Todo es muy lioso...

El coro de Ceuta se estrenó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz pagando la novatada con 'Con permiso, buenas tardes'. El choque entre la tradición de esta modalidad, sobre todo en el tango, y la propuesta ceutí fue importante. Pero de todas las experiencias se saca un aprendizaje, por lo que este 2026 será muy diferente para un conjunto que participará con 'Al lío'.

Al frente del grupo volverá a estar un veterano del Carnaval de Ceuta como Francisco José Sánchez Navarro Paquito Sánchez. Con un amplio currículum, consiguió abrir el camino del Falla con la comparsa del Mixto. Así, en 2000 trajo al COAC la comparsa 'La hora de los valientes', consiguiendo un histórico pase a semifinales. Con este mismo grupo también participó con 'La fiebre del oro' (2001), 'El sinvergüenza' (2002), 'Los fareros' (semifinalista en 2003) y 'El alquimista' (2005).

Tras varios años sin participar, regresó al Falla en 2009 con 'Los del veintisiete', contando con la música de Tino Tovar. Al año siguiente, repitió con 'Los fenómenos'.

Por su parte, se mantiene a su lado Jesús Cervantes, otro histórico del Carnaval ceutí, como coautor de la música.

Con todo, este será el tercer coro que realiza Paquito Sánchez, creándose este grupo en 2020 con 'El valle de los caídos'.

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Con permiso, buenas tardes' no superó la primera fase, quedando en la 18ª posición con 138,50 puntos.

