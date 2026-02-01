Coro 'El reino de los cielos' en el COAC 2026

EL TIPO. Águilas. LAS COPLAS. Un vuelo en libertad para anidar en el Falla. Una montaña para escapar del suelo y la acción de los hombres, esos que quieren cobrarse un águila como trofeo de caza. El coro de San Fernando demuestra en su segundo pase la mejora tanto en repertorio como en interpretación, lo que le ha valido para recuperar una plaza en los cuartos con un planteamiento y un desarrollo claros. Una defensa de su nido y de su tierra desde las alturas, en donde las águilas mandan en su territorio, dejan una presentación que entra rotunda. Con un estilo muy marcado en el tango, esta vez las letras son más irregulares una vez que se ha superado la barrera del primer corte. Bastante mejor la crítica del primer tango a Benjamin Netanyahu. Lo hacen a partir de los significados de la palabra pueblo para girarlo al decir que un pueblo “no se destruye con bombas” ni “se ejecuta a otro pueblo en nombre de Dios”. Por ello, denuncian de manera certera el genocidio en Palestina al dirigir el tiro al primer ministro israelí para afirmar que se comporta “como un nazi”, ese mismo que “masacraba a sus abuelos”. Convence mucho menos el planteamiento de la crítica a Pedro Sánchez en la segunda letra por superficial al hacer un repaso a los problemas del Gobierno y del PSOE. Le acusan de tener “babosos cerca de ti”, venderse “por cuatro duros y siete escaños” o “resistir sin sentido”. Por ello, afirman que sirve “nuestra cabeza en una bandeja a la ultraderecha”. Cuplés al nivel de la modalidad, ambos regulares. En el primero, hacen cambios en La isla de las tentaciones, por lo que piden que metan al obispo con monaguillos. En el segundo, hacen nidos en sitios tan extraños como la cabeza de Trump. Pajarracos y buitres conforman un reino que no es celestial en el popurrí.

Aceptable Cuartos de final COAC 2026

Preliminares

El tipo. Águilas. Las coplas. Las reinas del cielo vuelan en libertad para ocupar su trono en la montaña. El coro de San Fernando sigue con su progresión sostenida con un repertorio bien estructurado en el que estas águilas muestran su reino de los cielos y ponen el contrapunto con lo que sucede en la tierra. Un tipo muy presente desde la presentación, en la que estas aves se muestran “libres de patria y de Dios”, critican a “las hienas” que dominan en la tierra y se muestran protectoras de “mis hijos, mi nido, mi pan y mi amor”. Se detecta fácilmente el estilo del coro de la Isla en los tangos, con cierto reposo, sin excesivas complicaciones y con una melodía que se desarrolla con naturalidad, por lo que suena agradable. Dos letras muy diferentes y que no entran mal. La primera, por hacer un homenaje a la mujer carnavalera en una noche señalada, partiendo del recuerdo a Adela del Moral como “la pionera con su bandurria” para honrar a las que han dado “la vida por esta fiesta”. Bien montada la crítica a Juan Manuel Moreno Bonilla en la segunda copla por el estado de la sanidad. Denuncian el troceado de los contratos en el SAS o el daño de los cribados del cáncer de mama, por lo que meten bien el eslogan de “Juanma lo haría” para decir que se refería “a ponerle precio a tantas vidas”. Salvables los dos cuplés a las cuentas de “los kilos de farlopa” que vende el amigo de Feijóo y las excusas de Mazón “pa una vez que folla”. El contenido crítico y su relación con el tipo le dan cierto vuelo al popurrí.

En este enlace puedes ver la actuación de preliminares.

Aceptable

La previa

El coro de la Isla lleva dos años quedándose fuera de la primera fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. El recorte en las plazas destinadas a esta modalidad en los cuartos de final ha afectado a un grupo que estaba consiguiendo superar el primer corte. Ante la competencia y lo duro que será volver recuperar su lugar, lo volverá a intentar con 'El reino de los cielos'.

El grupo de trabajo de los últimos tres años se mantiene inalterable, contando con la letra de Francisco Javier Sevilla Pecci y Victoriano Cano, y la música de Luis Alfonso Betanzos.

Como único vestigio en la actualidad del tango en San Fernando, este coro, que parte del mítico de la Peña Colorín, Colorao (con Paco Melero como buque insignia), se recuperó para la fiesta en el año 2017 con 'El puzzle'. Consiguió superar el primer corte en 2019 con 'Al oeste de Cádiz', consiguiendo solventar también la primera criba con 'La soñadora' (2020) y 'La burbuja' (2023). Sin embargo, tanto 'Los vitamina' (2024) como 'La suerte de Cádiz' (2025) no obtuvieron el respaldo del jurado.

La herencia del coro de Paco Melero empezó a fraguarse en el año 2006, cuando por primera vez asumió Luis Alfonso Betanzos la autoría de la música con 'Con mucho gusto', al que siguieron 'Sálvese quien pueda' (semifinalista en 2007), 'Papelandia' (2008), 'La reserva' (2009), 'El coliseo' (2010), 'La plaza de los colores' (2011) y 'El palacio' (cuartofinalista en 2012).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'La suerte de Cádiz' fue eliminado en preliminares, quedando en 12ª posición con 182,32 puntos.