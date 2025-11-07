Comparsa 'Con la primera risa'

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 contará con una comparsa de nueva creación que participará bajo el título de 'Con la primera risa'.

La letra, la música y la dirección de este conjunto serán de la agrupación, por lo que no existe ninguna referencia que pueda servir para calibrar la posible calidad con la que se presentará sobre las tablas del coliseo gaditano.

Su representante legal será África Martínez Triano, de la que tampoco existen referencias anteriores con alguna responsabilidad en alguna agrupación.

Con estos mimbres, esta es una de las mayores incógnitas del COAC 2026, por lo que el principal reto será realizar una actuación digna en su estreno.