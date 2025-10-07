Comparsa 'Los fantasmas'

La comparsa de David Domínguez el Principito consiguió en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz regresar a la fase de cuartos de final con '¡Si alguno quiere guerrilla!', lo que le permitió cerrar la herida abierta en 2025 con la eliminación en la primera fase con 'Con lo bonito que era'. Ahora, en 2026, intentará revalidar, al menos, su lugar en el certamen de coplas con 'Los fantasmas'.

En esta ocasión, este conjunto se presentará muy renovado sobre las tablas del Falla. De hecho, su director pasará a ser David Gómez Quirós.

El germen de la comparsa del Principito está en la cantera, en donde ofreció en juveniles agrupaciones como 'Los caballeros de la edad de oro' (primer premio en 2016), 'La perla de occidente' (segundo premio en 2018) y 'El pequeño fantasma' (primer premio en 2019).

Su primera participación en la categoría de adultos fue en el año 2020 con 'Los primerizzos', que consiguió superar el primer corte del COAC. Esto no lo pudo hacer tanto con 'Cantando bajo la lluvia' (2022) como con 'Con lo bonito que era' (2024), que se quedaron fuera en la primera fase. Con todo, el objetivo será repertir lo conseguido con '¡Si alguno quiere guerrilla!'

En la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla, la comparsa '¡Si alguno quiere guerrilla!' entró en cuartos de final, quedando en la 19ª posición con 198,14 puntos.