Chirigota 'Los que van a coger papas'

José Guerrero Roldán el Yuyu demostró en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz que sigue siendo el mismo a pesar de una ausencia tan prolongada en la fiesta. En los 15 años de distancia que hay entre 'Los emires por donde lo mire' y 'Los James Bond que da gloria verlos' no existen diferencias en cuanto al planteamiento de una chirigota netamente humorística, el punto surrealista en el humor, el tratamiento de los temas y la enorme fuerza que tienen los pasodobles para encajar un golpe tras otro. Si esto se le suma un toque de nostalgia, el resultado fue un tercer premio que cumplió con las expectativas creadas.

Algo tiene el Teatro Falla que todo el que se va, acaba volviendo. Y el que vuelve, acaba repitiendo. Porque lo que parecía que iba a ser un último baile para despedirse como hay que hacerlo, sobre las tablas, al final, por suerte para los aficionados, va a tener una segunda parte. Y quién sabe si algunas más... Por lo pronto, en este 2026, volverá a estar en el COAC con 'Los que van a coger papas'.

Si ya de por sí la presencia del Yuyu en el Falla es un hecho relevante, en esta edición se cumplen 40 años de su primera participación en el Concurso con 'Los ordeñadores personales', una chirigota que en su día pasó completamente desapercibida. Y es que su explosión llegó tres años después con los recordados 'Los sanmolontropos verdes', una agrupación de culto y que abrió la senda del surrealismo en las coplas, lo que en la época fue fuertemente criticado por los clásicos. Una senda que siguió con 'Carnaval 2036: Los piconeros galácticos' (cuarto premio en 1990), 'Época verguënza' (1991, en la que Yuyu no participó) y 'Ballet zum zum malakatum biribankum, po di pa hasta luego adió' (1992). Este estilo se transformó en el mismo 1992 con 'El que la lleva la entiende', unos célebres borrachos que presentó junto a Erasmo Ubera y Selu García Cossío y que no eran la verdadera apuesta de ese año, pero que acabó siendo uno de los mayores pelotazos de la historia del Carnaval.

A pesar del peso que Yuyu tiene en la chirigota moderna, solo cuenta con dos primeros premios: el de 'El que la lleva la entiende' y el de 'Tampax goyescas, comparsa fina y segura' (2001). Mucho más amplia es su colección de segundos premios con 'Los últimos en enterarse' (1995), 'Los bordes del área' (1996), 'Los arapahoe que joe' (1998), 'Los rockeros de la Puebla en concierto' (2000), 'Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado' (2002), 'Los que no paran de rajar' (2006) y 'Los monstruos de pueblo' (2008).

En cuanto al grupo, mantiene al mismo conjunto que le fue fiel tras su retirada en 2010, siguiendo los ensayos a caballo entre Cádiz y Sevilla, en donde Yuyu tiene fijada su residencia por su trabajo como presentador en Canal Sur Radio.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos' conquistó el tercer premio con 769,17 puntos.

Chirigota, Los James Bond que da gloria verlos - Preliminares