Chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos'

Cádiz/El tipo. James Bond en Cádiz. Las coplas. 15 años no son nada en esto del Carnaval. Estar desconectado no significa desligarse por completo de la fiesta, más si cabe con la inteligencia carnavalera del Yuyu. Porque 15 años después sigue siendo el mismo. Surrealista, con un estilo muy propio y mucho humor en casi todas las coplas, en algunos momentos rompe con esta premisa para llevar el repertorio al lado personal e, incluso, ponerse serio para excusar los 15 años fuera de la fiesta y justificar su vuelta. Pero esto, aunque pueda parecer chocante, le da un punto de emotividad a una actuación que va de menos a más tras verse un poco lastrada por una presentación en la que los golpes no funcionan al buscar “al nota” que hizo el cartel de la chirigota. Solo lo hace cuando dicen que por todos los problemas de salud que tienen los puede fichar el Cádiz CF. A partir de ahí, su primer pase es mucho más redondito para meterse de lleno en la pelea. El viento de 15 años deja un buen primer pasodoble de presentación, en el que al Yuyu para moverlo se necesita un levante de 12 o 13 rayitas. Le dan la vuelta para decir que la espía que me amó es Cádiz. El Yuyu más puro está presente en la segunda letra a Gregorio, un maquillador de Carnaval que trabaja en un tanatorio maquillando muertos, al que despiden por poner en la corona de su suegra que “aquí está la oveja negra”. Bastante bien los dos cuplés. El Cádiz CF aparece en el primero ya que sigue jugando igual de mal. Le cae a Lucas el segundo, ya que de tanto estirarse al reírse se le levantan los pies. Las torturas a un espía ruso y el uso del silenciador tras comer un potaje elevan a un popurrí marca de la casa.

Previa

Una de las grandes noticias del Concurso del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 es el regreso de José Guerrero Roldán el Yuyu 15 años después de su última participación en 2010 con 'Los emires por donde lo mire'. Sus obligaciones profesionales como presentador de programas de radio tanto en la Cadena Ser como en Canal Sur le hicieron dar cerrojazo a su etapa carnavalera por las dificultades de combinar ambas actividades, sobre todo al tener su residencia en Sevilla. Pero el gusanillo por la fiesta siempre está presente, por lo que solo era preciso que los astros se alinearan para el que esperemos que no sea su último baile chirigotero.

La vuelta a las tablas la realizará con 'Los James Bond que da gloria verlos'. Para ello, contará con gran parte de su grupo de confianza de su última etapa carnavalera y que ha mantenido unido con su antología. Entre las incorporaciones, se encuentran David Aparicio o Fede Quintero.

La enorme expectación que ha levantado su vuelta al COAC es un factor positivo, pero también negativo. Todos los focos estarán puestos en esta chirigota, con todo lo que ello supone por ser la más esperada. A pesar de la distancia entre Yuyu y el Carnaval en todos estos años, su enorme experiencia y su calidad le permitirán lidiar con este asunto, esperándose una agrupación en la que reinen el surrealismo, el absurdo y el humor por los cuatros costados.

Yuyu está presente en la fiesta desde que se estrenara en 1986 con 'Los ordeñadores personales'. Su salto al estrellato se produce en 1989 con 'Los sanmolontropos verdes', tercer premio en aquella edición. Le sigue el cuarto premio de 'Carnaval 2036: piconeros galácticos' en 1990 antes de su gran hito, el primer premio de 'El que la lleva la entiende' en 1992 junto a Erasmo Ubera y Selu García Cossío.

En toda su trayectoria, solo cuenta con otro primer premio, el de 'Tampax goyescas, comparsa fina y segura' en el año 2001, aunque atesora varios segundos premios como los de 'Los últimos en enterarse' (1995), 'Los bordes del área' (1996), 'Los arapahoe que joe' (1998), 'Los rockeros de la Puebla en concierto' (2000), 'Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado' (2002), 'Los que no paran de rajar' (2006) y 'Los monstruos de pueblo' (2008).