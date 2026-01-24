Chirigota 'Los legales, nosotros sí, no??' en el COAC 2026

EL TIPO. Lamine Yamal y Nico Williams. LAS COPLAS. Existen ideas que por su pura concepción solo pueden llevar a un camino. Ese no es otro que el del despropósito, aunque su intención inicial no fuera esa. Pero al intentar hacer reír, al final se acaba acudiendo al camino fácil, al bastinazo y a la maldad. Jugar al límite es lo que tiene, que puede fallar todo. A la chirigota del Pakoli le sale el tiro completamente desviado con un repertorio que en algunos momentos roza el esperpento por lo que representa y por lo que cuenta, a pesar de querer mostrar la hipocresía con los inmigrantes. La presentación ya demuestra que el camino es la mezcla entre la idea del tipo por el racismo selectivo y la vía facilona con cosas como que Abascal al mirar sus cuentas les dice que son blancos o que el padre de Lamine Yamal va a La Caleta para inspirarse como los porretas. Dos pasodobles inexplicables por los enormes volantazos sin conexión que dan entre el humor y la seriedad. En el primero, empiezan con el racismo en España, que existe menos cuando les eligen a ellos antes que a Morata. Giro dramático al final para virarlo hacia la política y las listas de espera en Andalucía. Mucho peor el segundo al intentar hacer reír con la suspensión del Concurso por la tragedia de Adamuz, acabando con el equivocado “el pueblo salva al pueblo”. Cuplés de dos frases en los que se salvan las maldades con la Macarena, Juan y Medio o Ana Rosa y Abascal. El popurrí se convierte en un cúmulo de desaciertos, algunos sin ningún sentido, que lo hacen ilegal.

Mala

Carlos Acal Pakoli vuelve a tomar las riendas oficialmente de su chirigota tras dos años en los que ha estado presente pero en los que no ha figurado como autor. Así, en 2026, participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Los legales, nosotros sí, no??'.

Como tal, el grupo de la chirigota del Pakoli se rehace en el año 2024 para concurrir con 'Ciego de tronos', consiguiendo su único pase a cuartos de final con un humor ácido al representar a Froilán. En la pasada edición, intentó seguir esta estela, pero no superó la primera fase con 'El beso más famoso después de Jenni Hermoso', contando ya con la música de Adrián López el Waxi, que en este 2026 saldrá en la comparsa 'DSAS3', de Jesús Bienvenido.

Carlos Acal ha pasado por varios grupos como autor. Así, en 2014 se estrenó con la chirigota de Pablo de la Prida y Jesús Benárquez, consiguiendo el pase a cuartos de final con '¡Cogerlo ahí!'. Posteriormente, en 2017 se marchó a la chirigota de Los Niños para hacer parte de la letra de 'Manolo el del bombo'. Ya en 2018, se independiza con una chirigota propia, presentando 'Campeones por cojones' (2018) 'Una chirigota sin clase' (2019) y 'Este año tenemos mucho ganao' (2020). En 2023, lo intenta en Cádiz con 'Una insolación del carajo', aunque la experiencia acaba mal con el grupo que posteriormente ha sacado 'Los plácidos domingos' (2024) y 'Una chirigota con shoniket3' (2025).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Fala, la chirigota 'El beso más famoso después de Jenni Hermoso' no superó el primer corte, quedando en 30ª posición con 173,17 puntos.

Chirigota, El beso más famoso después de "Jenni Hermoso" - Preliminares