Chirigota 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'

El retorno del apellido Villegas, uno de los que más peso tiene en el Carnaval de Cádiz, al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla no ha podido ser más fructífero. Gueli, uno de los alumnos aventajados de esta saga carnavalera, junto a sus hijos Juanmi y Lale han conseguido un primer y un cuarto premio en sus dos participaciones desde su regreso. Por ello, aunque con cambios significativos para este 2026, la chirigota de los Villegas será una de las favoritas que optará a todo en el certamen de coplas con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'.

La principal novedad en la chirigota de los Villegas es que para este 2026 se ha roto el tandem formado por Gueli, Juanmi y Lale. Así, en esta ocasión no estará Juanmi con este grupo, ya que pasará a colaborar con la chirigota roteña de Antoñito Molina -a la que ya ha aportado letras en otros años-, que en el próximo COAC será 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'. Su sustituto será otro Villegas, en este caso Juan Manuel Osorio Villegas, que en los últimos años ha escrito chirigotas callejeras. En el Falla, ha participado con chirigotas como 'La manifestación' (2003), 'Algo pasa con Mary' (2004), 'Con la cruz a cuestas' (2005), 'Los impresionistas' (2006), 'Los ganguengongüengos' (2007) y 'Cádiz, 3.000 gigas de historia... metiítos en la ré' (2009).

De esta forma, el objetivo es estar a la altura tanto de la clasificación obtenida en las dos últimas participaciones (un primer premio en 2024 con 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' y un cuarto premio en 2025 con 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)') como de un grupo veterano liderado por Cristóbal y Chico Cornejo, y con componentes de peso como Julio Álvarez, Lala, Daniel de Ávila, Pachichi o Mangueli, entre otros.

Con algunos de ellos, Gueli Villegas vivió su etapa más recordada y añorada con la chirigota de Puntales. En sus inicios, fue el bombo de chirigotas como 'Los diablillos salvajes del Caribe' o 'Las momias de güete pa guá los niños'. En un grupo que siempre fue muy coral, a partir de 'Los barbacoas' (1989) fue muy importante en la confección de las coplas, siendo autor también de 'Viva Zapata de jamón' (1990) 'Los príncipes encantados, gracias igualmente' (1991) y 'Los hermanos Strambolini, ¡alehop! ¡qué caía más tonta!'.

En 1993, se separaron los caminos entre los Villegas y la chirigota del Love, llegando a esta última Antonio Martín como coautor. Por su parte, Gueli Villegas se fue con la chirigota del Petra, para la que hizo la música de 'Retrato de familia'. Tras ella, tiene apariciones intermitentes con 'La banda del escocés' (1998), 'Los ganguengongüengos' (2007), 'Cádiz, 3.000 años de historia... metiítos en la ré' (2009), 'Un paseo por el tiempo' (2009), 'La libertad dormida' (2010) y 'Se solicita príncipe azul' (2012).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)' consiguió el cuarto premio con 752,67 puntos.

Chirigota, Cádiz, los que van a cantar te lasudan (Los disléxicos) - Preliminares