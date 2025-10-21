Comparsa 'El jovencito Frankenstein'

Nono Galán regresa a la categoría de adultos tres años después de su última aparición con 'La isleta del tesoro'. Esta comparsa no superó la primera fase del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Esta herida ha costado mucho que cicatrizara. Un sinsabor que, sin embargo, le llevó a explorar la cantera en la pasada edición junto a su hijo Antonio, para el que sacó la comparsa 'Generación Z', que obtuvo el primer premio. Como este veneno es tan fuerte, Nono vuelve con un grupo joven para sacar 'El jovencito Frankenstein'.

Galán no estará solo, ya que la música correrá a cargo de Miguel Novo, que debuta en esta responsabilidad en la categoría de adultos, aunque anteriormente ya hizo las melodías de las comparsas juveniles 'La diosa del mar' (2023) y 'La ciudad de las estrellas' (2024). Gran parte del grupo procede la comparsa de David Domínguez el Principito, de la que Novo fue el director de '¡Con lo bonito que era!' (2024) y '¡Si alguno quiere guerrilla!' (2025).

En este 2026 se cumplen 25 años de la primera participación de Nono Galán en el Concurso del Falla con la chirigota 'Las gitanas pejigueras', semifinalista en 2001. Corrió la misma suerte con 'Los polillas' (2002), quedándo fuera en la primera fase al año siguiente con 'Los exorcistas'. Tras varias agrupaciones sin conseguir superar el primer corte, se pasa a la modalidad de comparsas en 2009 con 'Los notas', entrando en cuartos de final. Con la comparsa tarifeña, también llega a la segunda fase del COAC con 'El reino de la playa'.

Ya en Cádiz, realiza en solitario el repertorio de las comparsas 'Los guiaditanos' (2012), 'La knalla, 27 días' (2013), 'Los ocho emperaores' (2014), 'Los novios de Cádiz' (2015), 'Los libreros' (2016) y 'Los girasoles' (2017). Con Iván Romero, alcanza las anheladas semifinales con 'Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos' , no consiguiendo repetir en 2019 con '¿Te lo cuento o te lo canto?'. El ciclo antes de la pandemia lo cierra en El Puerto con 'Los majaras' (2020).

En este 2026, también hará el repertorio de la comparsa juvenil 'Plan B'.