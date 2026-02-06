Chirigota 'Ssshhhhh!!' en el COAC 2026

EL TIPO. Saeteros. LAS COPLAS. Hay ideas que lo tienen todo para pegar fuerte en el Falla. Si encima se cuida hasta el más mínimo detalle, todo va sobre ruedas. La chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida cierra la fase de cuartos con pase excelso aupado por un tipo muy bien aprovechado, sobre todo en los pasodobles al encajar la música cofrade para ir soltando los golpes y en un popurrí con muchas pamplinas. Saeteros con la garganta fina como Antonio Molina que se pasan al Carnaval, pero por derecho. Destacan los dos pasodobles al sobresalir el humor. Le cantan en el primero, bastante bueno, a un vecino que pone la música muy fuerte, por lo que cuando escucha Ketama parece que Antonio Carmona está metido en su cama. Aunque la música es su pasión, no sabe ni tocar la flauta, por lo que se vengan de él tirándole cáscaras de pistachos al salir descalzo en una procesión. Humor negro bien tirado en el segundo a que muere más gente en un accidente de avión que por el tabaco. Por ello, y aunque las azafatas lo explican todo, si se van a estrellar, “no azafata para nada”. Ante esto, sueltan con mucha carga de la buena en el remate que no van a volar a ningún lado, por lo que van a venir a Cádiz para “seguir dando por culo”. Consiguen mantener el nivel con los cuplés. Mejor el desarrollo que el remate del primero a los implantes de pelo que se ha puesto Rafa Nadal, que se los han hecho con el pelo amarillo de las pelotas de tenis. Cupletazo el segundo al pasodoble de los Pastrana a las inmobiliarias sevillanas, por lo que en vez de una baliza necesita el faro de Chipiona.

EL TIPO. Saeteros. LAS COPLAS. Olor a incienso en el Falla. Saeteros que en febrero cantan por Carnaval. La chirigota del Bizcocho, con la incorporación de Pablo de la Prida, acierta de pleno con una idea que vuela sola, bien pensada y desarrollada para llevar a las coplas todos los detalles cofrades. La presencia en escena al cantar desde un balcón, la atmósfera y la adaptación musical, especialmente en los pasodobles, hacen que el humor fluya. Un golpe fuerte, igual que la forma de cantar de estos saeteros, para apretar por arriba la modalidad de chirigotas. Desde una buena presentación se barrunta que todo va a funcionar con pamplinas del estilo de la casa al decir que no van a hacer balconing, sino ramoning o que no quieren que les confundan con Susaeta, rematando con la presentación de 'Caleta' al decir que "soy saetero". La actuación explota en los pasodobles, la pieza más brillante gracias a su estructura. Letra de presentación al tipo. Buenos golpes al decir que están "más nerviosos que Lamine Yamal en Torrepacheco" y mostrarse convencidos de que al menos la chirigota le gustará a Fernando Pérez. Bastante bueno el segundo a su idea de ponerle una baliza a los tontos, por lo que el Congreso parecería una discoteca y Donald Trump ya tendría la ventaja de tener la cabeza naranja. No decaen con los cuplés. Solo simpaticón el primero a la Macarena, que lo que tenía en los ojos era conjuntivitis. Mejor el segundo al echarle las culpas al Elfo Travieso de la que lían al llegar borrachos a casa. Buen repaso al mundo cofrade en un popurrí salpicado con muchísimas pamplinas ¡Al cielo!

La chirigota del Bizcocho presentará una importante novedad en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Pablo de la Prida se incorpora a este grupo como coautor de la letra tras dos años de ausencia en el COAC. Así, en la próxima edición concurrirán con 'Ssshhhhh!!'.

En este 2026, Antonio Álvarez el Bizcocho presentará su chirigota número 17 desde que se estrenara con 'Un mal día lo tiene cualquiera' en 2009. Prontó daría el salto a la fase de cuartos de final, ya que en su segunda participación superó el primer corte con 'Ojú qué cabeza tengo'. En esta primera etapa, repitió este éxito con 'Este año nos lo tomamos con karma' (2012) y 'La quinta del buitre' (2014).

El verdadero punto de inflexión fue en 2017 con 'No te vayas todavía', tercer premio en aquel certamen con el célebre Manuel de cuerpo presente en el escenario. Esta chirigota sirvió para que el Bizcocho empezara a ser tenido en cuenta por el gran público, aunque los primeros años tras este boom fueron desiguales, pasando a semifinales con 'Los jarabe de palo' (2019) y quedándose en cuartos con 'No te quemes todavía' (2018) y 'Los couchers lowcost' (2020).

A partir de la pandemia, esta chirigota sí ha conseguido una trayectoria más sostenida en el tiempo, logrando un cuarto premio con 'Los mi alma' (2023) y tres semifinales con 'Gente con chispa' (2022), 'La última y nos vamos' (2024) y 'Los hermanos del buen fin' (2025).

Con todo, el Bizcocho está cada vez más cómodo con su forma de montar la chirigota, prevaleciendo el humor de principio a fin, siendo de las pocas agrupaciones en la modalidad que mantiene esta estructura. Junto a ello, el apartado musical es cada vez más importante en la confección de la presentación y del popurrí, ganando también mucho peso la última cuarteta, tal y como sucedió, por ejemplo, con 'La última y nos vamos'.

En cuanto a Pablo de la Prida, su techo está en el segundo premio en 2019 con 'Daddy Cadi'. Su última participación en el Falla fue en 2023 con 'La chirigota del barranco', semifinalista en aquella edición. Su trayectoria como autor empezó en 2008 con la música de 'Los caipiriñas'. Tras ella, le siguieron 'Los salíos del cielo' (2009) y 'Los sgayderman' (2011).

En 2012, entró por primera vez en cuartos de final con '¡No me ralles!'. En esta fase, repitió con '¡Cogerlo ahí!' (2014), 'La mare que lo parió' (2015), 'Yo soy presa' (2016) y 'Esta chirigota, cae bien' (2017). Ya fue en 2018 cuando dio el salto a las semifinales con 'Una corrida en tu cara', justo antes del pelotazo con 'Daddy Cadi'.

Con todo, la principal incógnita será cómo se van a compenetrar los estilos del Bizcocho y Pablo de la Prida a la hora de la creación del repertorio.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los hermanos del buen fin' llegó a semifinales, quedando en séptima posición con 487,19 puntos