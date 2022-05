Chirigota 'Gente con chispa'

El tipo. Presos en el corredor de la muerte. Las coplas. Golpes eléctricos dan forma a una actuación notable de la chirigota del Bizcocho, que sabe jugar al límite para salir airoso con un humor absurdo que mantiene la tensión. Van de menos a más en su segundo pase, sobre todo por la enorme diferencia entre el primer pasodoble y el resto de las coplas. En la presentación, ya meten una carga con ánge al aclarar que el inicio lo hizo el hermano del Taleguilla. El primer pasodoble deja algo frío al público al no funcionar el humor sobre el avance de los robots para que realicen tareas de humanos que son “un suplicio”, por lo que pronto habrá un robot jurado, pero nunca habrá uno que escriba a esta chirigota. Todo lo que pincha en la primera letra funciona en la segunda, en la que le dan un repaso con mucho ingenio a todos los que dicen que los que vienen de Sevilla no suenan a Cádiz. Le dan la vuelta con la participación de gaditanos en la Semana Santa, como el coro de Julio Pardo cantando a la Esperanza de Triana o la banda del Rosario, con los que flipan pero “no suena a sevillano”. Lo rematan muy bien al decir que “cada uno viva” cada fiesta como quiera, pero que “no se pierda la carga”. También existen diferencias, aunque menos notables, en los cuplés. En el primero, a la viruela del mono, tiene mejores golpes en su desarrollo que en el remate, en el que para protegerse del mono se ponen un preservativo. Pega mucho más el segundo a lo que chupa la silla eléctrica, pero Kichi está tranquilo ya que las arcas municipales no van a sufrir tanto porque sin carpa “este Carnaval se va a chupar menos”.

El tipo. Presos en el corredor de la muerte. Las coplas. El Bizcocho sabe jugar al límite con su chirigota. Tanto que no le da miedo de volver a hablar de la muerte, pero con una perspectiva diferente para explotar el humor negro, que es el que mejores resultados le da, sobre todo por mantener la tensión a lo largo de todo el repertorio al ir soltando píldoras surrealistas una tras otra. El resultado es una chirigota con muchos detallitos que unidos dan una suma notable. En la presentación, hacen gala de ello cuando piden gazpacho como última cena porque no se les va a repetir o esperan que falle la alargadera –¡ah, po no!–. Este surrealismo inunda los pasodobles, en el que el debe está en un remate final que no se entiende entre los aplausos y la interpretación. Entre lo positivo está la letra del segundo, que sobresale al dedicarla a los calvos. La rematan de forma brillante al decir que si no te gustan los chistes de calvos no es para que “venga Will Smith y te pegue”. En el primero, al tipo, le dan vueltas a las diferentes formas que tienen de morir, aunque al final su único delito es querer a Cádiz. Al igual que en los pasodobles, en los cuplés resalta el segundo –con concurserismo bien usado– a que lo único que les importa saber antes de morir es si el Carapapa cambia de repertorio. Tampoco está mal el primero a los efectos del COVID, por los que descubren que han perdido el gusto al ver Telecinco. El popurrí es más de risa constante que de carcajada.

La previa

La chirigota del Bizcocho se mantendrá fiel a su cita gaditana en este extraño, a la par que esperado, Concurso del Gran Teatro Falla de 2022, siendo una de las pocas agrupaciones que llegarán a Cádiz desde la provincia de Sevilla. De esta forma, estará presente en el certamen de coplas con 'Gente con chispa'.

Ante las diferentes ausencias, y que esta modalidad siempre es la más abierta a posibles sorpresas, esta agrupación parte con aspiraciones de volver a una final que ya pisó en 2017 con 'No te vayas todavía', con Manué metido en el ataúd en mitad del escenario.

Tras este pelotazo, la chirigota del Bizcocho ha ido alternando los cuartos de final y las semifinales con 'No te quemes todavía', 'Los jarabe de palo' y 'Los couchers lowcost'.

Junto al Bizcocho, vuelve a repetir Manolín Santander con la música. Una chirigota que promete muchas risas con un estilo que en muchas ocasiones traspasa la raya del surrealismo.