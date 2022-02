Ausencias, presencias y novedades: el Concurso de Agrupaciones 2022 va tomando forma

Sea como sea, con críticas o alabanzas, con bajas o sin ellas, el Concurso de Agrupaciones 2022 sigue adelante. Y aunque las ya anunciadas ausencias de peso dejen en los aficionados un sabor amargo y un rictus de incertidumbre, otras muchas son la agrupaciones que han apostado por estar en el Falla en primavera. Las hay, bastantes, que ya estuvieron en el último COAC antes de la pandemia, a las que habrá que sumar las novedades y algún que otro regreso. En los locales de ensayo suenan ya las coplas del excepcional concurso de mayo.

En el apartado de comparsas han confirmado su presencia dos de las cuatro finalistas de 2020: los grupos de Kike ‘Remolino’ y Jona, ‘La boquita prestá’ y ‘Los originales’ respectivamente. Tino Tovar no estará y de Martínez Ares aún no se sabe nada. De las semifinalistas, Iván Romero prepara ‘¿Me meto o no me meto?’, Tomate y Piru anunciaron ‘Después de Cádiz ni hablar’, David ‘Carapapa’ estrena detro de poco ‘Los indomables’ y quiere concursar aunque sea su comparsa descalificada por no estrenar su obra en el Falla, Germán García Rendón ya ensaya aunque barajando nombres y Fran Quintana sacará ‘El club de los ignorantes’. De las cuartofinalistas, la de Tocina (Sevilla) será de las únicas agrupaciones que vengan de aquella provincia, Bustelo sigue junto a José Manuel Cardoso con un nuevo grupo dirigido por Paco ‘Catalán’ y ‘Los primerizzos’ (comparsa de David Principito) será ‘Cantando bajo la lluvia’.

Vera Luque y el regreso del grupo de Juan Carlos Aragón refuerzan la comparsa

Por contra, no estarán la comparsa de Chato y Tomy ‘Alemania’, la mixta de Borja Romero, la que hizo Ripoll en Sevilla llamada ‘La culpa es mía’, la que fue ‘Mi reino en tus manos’ (Ramón Ruiz y Pepito Martínez) y la portuense que se llamó ‘Los majaras’. Entre las novedades figura el regreso del que fuera grupo de Juan Carlos Aragón como ‘Los renacidos’, la llegada a la modalidad de Vera Luque con ‘Los quinquis’, una nueva comparsa de Javi ‘Carapapa’ y Pablo Gallardo ‘Cuarto Kilo’, bajo el nombre de ‘Los tartufos de Carnavalandia’, el regreso de Juanma Romero Bey y del dúo Nene Cheza-Zampi, y la incorporación de ‘La creadora’, nuevo grupo mixto con autoría de Rober Gómez, Sheriff, Javi el Ojo y José Juan Pastrana.

En chirigotas faltarán tres de las cuatro finalistas de 2020: Vera Luque, ‘Los impacientes’ de Puerto Real y El Selu. Se mantiene la Chirigota del Barrio, que en el último concurso fue tercer premio ‘Los Geni de Cádiz’ y prepara ‘Los Paco Alga’. Con respecto a las semifinalistas, estará la de Cascana denominada ‘Cuarentenas principales. El musical’, Sheriff, Rober Gómez y Juan Pérez (’Los caraduras de Cádiz’) y Pepe Fierro con ‘Los del triángulo de las verduras’, van hacia adelante, pero se caen de la lista las de Canijo, Sevilla (ex ‘Daddy Cadi’) y Los Palacios.

Tres de las cuatro chirigotas finalistas de 2020 no estarán en la pelea

En cuanto a las cuartofinalistas, ‘Los hijos del Carota’ será ‘La legionaria’ con repertorio de Antonio Rivas, Pepito Martínez y Fernando Carmona; ‘Bizcocho’ trae ‘Gente con chispa’; Choza diseña ‘Los COAC Toys’; y Manolín Gálvez, con Peñalver, Cárdenas, Jesús Romero y César Dos Santos, dirige ‘La Viña contraataca’. También anunciaba el nombre la chirigota de Luis Miguel Rossi y Diego Letrán, que pasa de ser ‘Las eventuales’ a ‘Verano azul’. Se suman como novedades el regreso del grupo de Manolo Santander liderado por su hijo Manolín, coautor junto a Sánchez Reyes y Carlos Pérez con el nombre de ‘La misión. El evangelio según Santander’; Jose Mari Barranco prepara ‘Huele a verdín’; José Antonio Molina se separa de ‘Los Molina’ para traer desde Chiclana una chirigota con su música y letras de José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara.

En la modalidad del tango faltarán dos finalistas, Los Niños y Julio Pardo, y se mantienen Pedrosa-David Fernández con ‘Los Babeta’ y Luis Rivero con ‘Químbara’. De los semifinalistas salen los que fueron ‘Los garabatos’, que será ‘Los dueños de Cádiz’ con Faly Pastrana junior, y el que fue ‘Gloria bendita’, llamado ‘Tierra y libertad’ con repertorio de ‘El Chapa’. Mientras, el Coro de los Estudiantes decidirá la semana que viene su futuro. De los cinco cuartofinalistas solo sale uno, el de Mérida. No lo harán en del Valdés, el de Sevilla Pecci (estrena el suyo en febrero, ‘La banda del ilegal’), el de San fernando que fue ‘La soñadora’ y el de Sevilla. Seguirá el coro femenino de Charo Quintero con el nombre de ‘El telón’, mientras se caen ‘Rayadillo’ de La Isla y el de Ayamonte. Salvador Longobardo se une a Antonio Procopio con Tino Tovar creando un nuevo proyecto y desde Barbate llegará por primera vez un coro con la autoría de Manuel Varo, María del Mar Ramos, José Manuel Pérez y José Manuel Cardoso, llamado ‘La fábrica de conservas’. Otra novedad es el coro de Jesús Monje ‘La producción’.

Por último, de los cuartetos de 2020 solo se conoce oficialmente la continuidad del de Ángel Gago, que será ‘Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso’.