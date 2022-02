El cambio de fechas del COAC reducirá considerablemente la presencia de agrupaciones de Sevilla en el Falla

El cambio de fechas del Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz va a provocar la ausencia de muchos grupos foráneos, habitualmente procedentes de otras provincias que en esa época primaveral celebran un buen número de festividades que absorben toda su atención y la de muchos componentes que trabajan como músicos en ferias y romerías. Es el caso de la provincia sevillana, que desde hace unos años es la que más conjuntos aportan al certamen del Falla tras la gaditana. Y para el COAC de 2022 el descenso de grupos sevillanos será significativo. Si en el último concurso, el de 2020, pisaron las tablas del teatro 28 agrupaciones (un coro, un cuarteto, 11 chirigotas y 15 comparsas), en la edición del próximo mayo apenas serán cinco. Una de ellas, la chirigota que fue segundo premio en 209 con ‘Daddy Cadi’. Estas cifras son un buen ejemplo para aventurar que el descenso del número de inscritos puede ser considerable y que acortar el concurso en tres fases sería lo más idóneo.

Han confirmado su asistencia la chirigota de Los Niños de La Rinconada, la chirigota del ‘Bizcocho’, la comparsa de Tocina, el cuarteto del Perrichi de Alcalá de Guadaira y la comparsa de José Antonio Alvarado, que regresa tras su ausencia en 2020. El resto ha decidido no venir a Cádiz. “En esas fechas hay muchas ferias y comuniones y tenemos muchos componentes que son músicos de grupos rocieros o flamencos, y no se pueden comprometer para cantar en el Falla. También tenemos estudiantes que tienen exámenes por entonces. No íbamos a tener bastante gente para llegar”, dice Manuel Reina ‘Coronil’, representante legal del coro de Sevilla, ‘Los superhombres’ en el COAC 2020. Apostilla que “con la Semana Santa y la Feria en medio, dos semanas perdidas, y las condiciones sanitarias, es complicado faltando tres meses”.

El hecho de estrenar obligatoriamente en el Falla obligaba a los grupos sevillanos a no cantar en su tierra en febrero

José Javier Puerto, conocido como Joseja, tenía pensado sacar su comparsa y llevarla al Falla en mayo, pero finalmente no lo hará. “En septiembre dijimos que sí y de hecho llevábamos repertorio adelantado, pero con la sexta ola llegaron las dudas. El artesano nos dijo que teníamos que decidirnos, pero ganó la incertidumbre. Era una inversión muy fuerte como para una suspensión del concurso”, reconoce. La comparsa hispalense, que fue en 2020 ‘La consulta’, también tiene componentes que actúan en grupos flamencos, pero apunta el autor que “teníamos tantas ganas que lo hubiésemos solucionado”. Igualmente los compromisos artísticos de los chirigoteros de Los Palacios en primavera ha impedido su presencia en el Concurso de 2022, después de sorprender en 2020 con ‘Yo soy tu padre’, la parodia de Julio Iglesias que alcanzó las semifinales.

David Ruiz 'Canguro'. Comparsa de La Rinconada. "Empezamos en septiembre, pero nos enfriamos cuando comenzó la sexta ola”

“Cantar en el Falla suponía estrenar obra y eso nos impedía entonces hacer la comparsa para los concursos de Sevilla en febrero, y no queríamos renunciar a cantar en nuestra tierra, eso sería cargarnos el Carnaval de la provincia”, estima Antonio García Clavijo, autor de la comparsa de Dos Hermanas ‘El reino de los vivos’ en el último COAC, que también cuenta entre sus filas con integrantes de tres grupos rocieros en sus filas. Para Paco Acosta, de la comparsa sevillana ‘Los del vertedero’ en 2020, “si hubiésemos podido ir a Cádiz sin la obligatoriedad de estrenar, hubiésemos ido seguro. Pero hacer dos comparsas distintas es una locura”.

Antonio García Clavijo. Comparsa de Dos Hermanas. "Cantar en el Falla suponía estrenar obra y renunciar a cantar en nuestra tierra”

David Ruiz ‘Canguro’ es autor de la comparsa de La Rinconada, ‘El batallón del garabato’. “Empezamos en septiembre, pero nos enfriamos cuando comenzaron los contagios. Además, no teníamos esa presión de tener preparada la comparsa a la vuelta de la Navidad”. Esta comparsa, que se iba a llamar ‘Los sureños’, no participará en los carnavales sevillanos. “Íbamos solo a Cádiz”, admite el autor. En el caso de la chirigota de Alcalá de Guadaira que en 2020 fue ‘¿Qué disse cabessa?’ la causa es la imposibilidad, por motivos laborales, de uno de sus autores, el televisivo Roberto Leal. Así lo confirma su compañero en la confección de los repertorios, Jaime Piña: “Siempre lo hemos hecho juntos y hemos decidido aplazarlo. Tampoco haremos la chirigota para febrero”, reconoce.

Juanma Hernández, de la comparsa de Sevilla que estuvo en Cádiz en 2020 como ‘El gran dictador’, destaca que “teníamos que sacrificar muchas cosas para ir a Falla, entre ellas no poder estar en los concursos de la provincia sevillana. Era cambiar eso por todo un febrero”. Además, Hernández apunta a la cercanía del COAC con las ferias y la Semana Santa como una de las causas de la incompatibilidad.

A muchos componentes les es imposible compaginar el COAC en mayo con sus actuaciones como integrantes de grupos flamencos y rocieros

La directora musical de la comparsa femenina de Alcalá de Guadaira, ‘Las seductoras’ en 2020, es Laura Vera. Indica que la mitad del grupo trabaja en negocios que en esas fechas del concurso de Cádiz no pueden descuidar. “Aquí en febrero hay cada vez más ambiente y muchos concursos en marcha”, añade.

Sí estará José Antonio Alvarado con su comparsa de Sevilla, con la mitad del grupo que en 2020 llevó al Falla ‘La culpa es mía’, de Luis Ripoll. Alvarado asegura entender “perfectamente a los grupos que no van a Cádiz”. En su grupo son varios integrantes los que pertenecen a grupos rocieros y flamencos, “pero como las aspiraciones son mínimas no creo que nos vaya a afectar si vamos a cantar un día”. El Rocío, a comienzos de junio, casi no interferirá en el Concurso del Falla y si la actuación de la comparsa coincide con compromisos en la Feria de Jerez “ya veremos qué haremos”. Pero el autor tiene muy claro que “yo, aunque me dedico al flamenco, me la voy a jugar”.

Otras provincias que tradicionalmente cuentan con grupos que vienen a Cádiz, como Huelva y Málaga, también celebrarán sus concursos en febrero, por lo que la presencia del número de sus agrupaciones en el Falla también se reducirá.