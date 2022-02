Tino Tovar no estará en el COAC 2022

El COAC 2022 va a ser, como poco, descafeinado. La fecha para que se abra la inscripción se acerca y cada vez son más los grupos punteros que deciden bajarse del barco. El último ha sido Tino Tovar, quien confirmaba a este diario que actualmente "hay un 99% de posibilidades de que no participe en el COAC de 2022". El tiempo se ha echado encima y, por si fuera poco, Tovar está inmerso en varios frentes, con una nueva antología, denominada Tinología, y su espectáculo Clandestino, un musical que llegó a pasar por el Falla con gran éxito y con el que está recorriendo media España. Hay que recordar que Tino ganó en 2020 con 'Oh capitán, mi capitán', por lo que no podrá defender su triunfo.

De esta manera, tras las bajas ya conocidas de grupos como el coro de Los Niños y la chirigota de Puerto Real que obtuvo el segundo premio en 2020 'No aguantamos más... vamos de impacientes', que se anunciaron hace algunos días, las ausencias son cada vez más significativas y hacen prever un Concurso raro.

Sin ir más lejos, Vera Luque concursará en comparsas, por lo que tres de los cuatro primeros premios de la última edición del concurso del Falla en chirigotas estarán sobre las tablas. Hay que recordar que Selu García Cossío, también enfrascado con su musical, ya dijo hace meses que no se le esperara.

En comparsas, Martínez Ares aún sigue deshojando la margarita, Subiela saldrá con Tino (en febrero de 2023), García Argüez se ha hecho cargo de la autoría del que fuera grupo de Juan Carlos Aragón y hay algún otro grupo puntero que aún no se ha pronunciado. Por tanto, habrá COAC, pero no será un concurso habitual.