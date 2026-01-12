El Sheriff: "Hemos apostado más por la letra y la música con un tipo más cómodo y chirigotero"

El incombustible Juan Manuel Braza, 40 carnavales después de su debut en 1987 con 'Los feicios', volvía a su casa, al Falla, otra vez, como hace dos años con 'El Grinch de Cai, en la sesión de estreno del Concurso. Tras actuar con 'Los semicuraos' El Sheriff expresaba, muy feliz, que "veníamos el primer día, en una sesión fuerte, y había que dar el callo. Y nos vamos contentos porque la actuación ha sido redonda. El repertorio ha entrado bien y sin bajones".

Traía la chirigota una idea sobre personas que están de baja laboral y disfrutando, un tema siempre peliagudo. "Creo que hemos tocado bien la idea. Hay cosas de las que te tienes que reír con ellas y no de ellas. Eso me pasó en los guardiaciviles", dijo el coplero de Loreto en referencia a 'Los aguafiestas' (2006).

Sobre el tipo expresó que "esta vez queríamos que fuera más chirigotero. Después de 'El Grinch de Cai' o de 'Los sherijuegos' por la pantalla del móvil, colarse con un bañador era arriesgado. Pero una vez que nos hemos juntado todos y nos hemos puesto los complementos, ya la cosa ha cambiado. Hemos apostado más por la letra y la música y sacar algo cómodo, más chirigotero, y que con el disfraz se ría la gente".

La chirigota cantó un primer pasodoble crítico con el Concurso. Al respecto, El Sheriff matizó que "no es un cabreo mío, es por todos. Lo digo de corazón. Cuando digo que Cádiz ha perdido mucho por los puntos envenenados de un jurado no lo digo por mí, lo digo por muchos grupos a los que han aburrido. A lo mejor me cogió un poco envenenado, sí, pero de 20 años para acá el Carnaval ha perdido a buenas agrupaciones por esos puntos".