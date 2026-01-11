Benavides, el hombre del momento, y su equipo se estrenan sin contratiempos en el COAC 2026

El apellido más nombrado en Cádiz los últimos días ha sido Benavides. La reivindicación de los carnavaleros de que continuara en su puesto -pese a la contraria postura inicial del Ayuntamiento- como regidor de escena hizo peligrar el inicio del Concurso de Agrupaciones 2026. Pero afortunadamente, y sobre la bocina, el tema se arregló y José Antonio Benavides ha iniciado esta noche de estreno del COAC su cometido en el Teatro Falla. Además, la ausencia de la inutilizada barra 4, también en el ojo del huracán, se ha solventado sin contratiempos.

La noche ha sido plácida en la trasera del teatro, con montajes que se han demorado, principalmente al inicio de la sesión, pero con un trabajo ordenado. Sergio Guillén 'El Tomate', uno de los autores de la chirigota 'Los hombres de Paco', decía tras finalizar la actuación que "todo ha estado perfecto, pero creo que la tramoya tiene que tener más personal, lo digo por ellos". El coplero añadía que "quizás hemos tardado más en el montaje porque el equipo de atrás quiere hacer las cosas bien, a la perfección. Pero por lo demás, sin problemas".

Javi Bohórquez, director de la comparsa 'El desguace', tampoco encontró incidencias en el montaje de la escenografía de su comparsa. "Es más, hemos podido venir por la mañana a hacer un ensayo de puesta en escena para buscar los puntos de luz, por los destellos de los sombreros. Estas cosas sin Benavides serían más complicadas", apuntó.

Desde dentro se hablaba de que todo iba bien, debiéndose el retraso inicial a que hay debutantes en el equipo que hará posible el buen desarrollo del concurso y deben coger experiencia y ritmo conforme avance el certamen.