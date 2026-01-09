Las agrupaciones amenazan con plantar al COAC 2026 si Benavides no es regidor de escena

Un nutrido grupo de agrupaciones con los autores más importantes del Carnaval de Cádiz pertenecientes a los colectivos de comparsas, chirigotas y coros han lanzado un comunicado en el que manfiestan su firme de decisión de no participar en el COAC 2026 "si no se garantiza el funcionamiento técnico del Concurso y la función de regidor de escena a cargo de José Antonio Benavides", al considerar que esto solo puede darse "en manos de una persona con la experiencia, solvencia y profesionalidad que José Antonio Benavides ha demostrado sobradamente durante estos años, y que se ha ganado, con hechos, la confianza de las agrupaciones". Así reza el comunicado:

"Junto a los siguientes colectivos (Asociación de Comparsistas 1960, Asociación Somos la Chirigota), ante la inexplicable e injustificada decisión adoptada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz de apartar de la función Regidor de Escena del COAC 2026 a José Antonio Benavides, desean manifestar su más absoluta repulsa a dicha determinación, y aunque se nos hace saber que estará en el grupo formado para tal efecto nos llega la noticia que no llevará la función de regiduría. José Antonio Benavides ha demostrado sobradamente, a lo largo de los últimos años, ser un profesional plenamente cualificado para el desempeño de esta función. Conoce en profundidad la magnitud y la singularidad del COAC, la importancia artística del espectáculo que se desarrolla sobre las tablas del Gran Teatro Falla y la complejidad técnica y escénica que conlleva cada actuación. Benavides ha sido un regidor ejemplar: cercano, respetuoso y siempre atento a las necesidades de las agrupaciones. Ha sabido cuidar y valorar el enorme esfuerzo económico y creativo invertido en decorados y escenografías, garantizando que todo funcione como debe. Su trato ha sido siempre profesional y humano, manteniendo en todo momento la serenidad, las buenas formas y una actitud de colaboración que ha generado un clima de confianza imprescindible para el correcto desarrollo del concurso. Entendemos esta decisión no solo como una injusticia personal hacia José Antonio Benavides, sino, sobre todo, como un acto de irresponsabilidad hacia un concurso tan complejo y singular como el COAC, que exige una coordinación escénica rigurosa y una experiencia contrastada. El esfuerzo, el tiempo y la inversión que las agrupaciones realizamos cada año para engrandecer el concurso no pueden quedar en manos de la improvisación ni de decisiones arbitrarias.

Por todo ello, manifestamos nuestra disposición a renunciar a la participación en el COAC si no se garantiza que la función de Regidor de Escena y el correcto funcionamiento técnico del concurso estén en manos de una persona con la experiencia, solvencia y profesionalidad que José Antonio Benavides ha demostrado sobradamente durante estos años, y que se ha ganado, con hechos, la confianza de las agrupaciones".

Estas son las agrupaciones firmantes:

- Comparsa “Los Humanos” (Antonio Martínez Ares)

- Comparsa “El manicomio” (Jonathan Pérez Ginel)

- Comparsa “El Desguace” (Miguel Ángel García Argüez y Raúl Cabrera)

- Comparsa “Los locos” (Sergio Guillén Bancalero y Antonio Jesús Pérez fuertes)

- Comparsa “OBDC me quedo contigo” (German García Rendón)

- Comparsa “Los invisibles” (Manuel Cornejo)

- Comparsa “El hombre de Hojalata” (Los hermanos Pastrana)

- Comparsa “La Camorra” (Marta Ortiz Deusto)

- Comparsa “Las Muñecas” (Roberto Fabio Gómez y José juan Pastrana)

- Comparsa “Los Hijos de Cádiz” (Fran Quintana)

- Comparsa “Lxs Invencibles” (Beatriz Aragón y Tamara Beardo)

- Comparsa “La Hipócrita” (Josemi Romero y Juan Sánchez)

- Comparsa “Digan lo que digan” (José Javier Puerto)

- Comparsa “La Biblioteca” (Manuel Santander y Manuel Cornejo)

- Comparsa “Los Trapos” (Horacio Calvillo y Lolo Barragán)

- Comparsa de los barrios (José Manuel Cardoso.)

- Comparsa “La juguetería” (Damian Gómez Reina y Ramón Ruiz Lorenzo)

- Comparsa “Cadirvana” (Oscar Mosteiro y Selu torres)

- Comparsa “Los Señalaos” (Manuel Márquez "Mazita" y Manolo Márquez

"Maza")

- Comparsa “El Verdugo” (Daniel Heredia)

- Comparsa “La condena” (Tomás Garcia y Patricia Andrés)

- Comparsa “Las Jorobadas” (Antonio Medina Ávila y David Castro y Jaime

Cruz)

- Comparsa “La marea” (Yoli Alvarez, Quique Lozano, Lale Villegas, Jose

Antonio Rodríguez Tatán y Eder Rey).

- Comparsa “La última noche” (Pepito Martínez y Jose Juan Pastrana)

- Chirigota “Los amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)”

(Alejandro Pérez Sánchez)

- Chirigota La comunidad autónoma (José Antonio Alvarado)

- Chirigota “Los Robin” (Roberto Fabio Gómez)

- Chirigota “Seguimos cayendo mal” (Diego Letrán Toledo y Luis Rossi)

- Chirigota “Los 15 en las algas” (Juan Luis Soto)

- Chirigota “Los Semicuraos” (Juan Manuel Benítez)

- Chirigota “Los Muerting Planner” (Juan Miguel Villegas)

- Chirigota “Piensa mal y acertarás, los desconfiaos” (Alejandro Villegas)

- Chirigota “Ssshhhhh!!!” (Antonio Álvarez y Pablo de la Prida)

- Chirigota “Los Camerún de la isla” (Moises Serrano)

- Coro “ADN” (Luis Manuel Rivero Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul)

- Coro “La viña del mar” (jesús Manuel Monje López

- Coro “Café Puerto América” (Ramón Manuel Ruiz Lorenzo y Francisco

Martínez Mora)

- Coro “Al lío” (Paquito Sánchez y Jesús Cervantes

- Coro “La carnicería” (Miguel Á. García Argüez)

- Coro “Los caletarios” ( Felipe Marín Mariscal, José Antonio Cheza Martínez y

Francisco Javier Álvarez Soto)