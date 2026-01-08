Incertidumbre y preocupación de los concursantes por el regidor de escena en el COAC 2026

A tres días de arrancar el COAC, el certamen más relevante, prolongado y pasional que se vive en esta ciudad, la incertidumbre es total ante la figura clave del regidor de escena. Aunque su papel es anónimo para el espectador, es prioritario y de máxima confianza para las agrupaciones y concursantes, porque de su profesionalidad depende que todo salga a pedir de boca una vez se abran cortinas. Es nada menos que el maestro de ceremonias de la trasera del Falla.

La cuestión es que la persona que ha desempeñado esta labor el pasado concurso, José Antonio Benavides, con formación especializada en este terreno y discípulo durante seis años del que durante décadas fue el regidor hasta su jubilación, Miguel Ángel Fuertes, no ha sido designado todavía para este trabajo para el certamen que está a punto de arrancar, provocando bastante malestar y preocupación entre los colectivos de autores y de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Su papel lo podría desempeñar un equipo de regiduría que todavía no está cerrado, según fuentes del Ayuntamiento de Cádiz, a la espera de una reunión en la Delegación de Fiestas en la tarde de este mismo jueves.

Eso sí, hay que recordar que el Ayuntamiento defendía el pasado año que la labor de Fuertes se dividiera en dos figuras diferentes, la coordinación técnica de Eduardo Delgado y la artística de Benavides, aunque en la práctica fue este último el que desempeñó el papel clásico del regidor de escena.

Ante la falta de confirmación de la regiduría de escena en las mismas manos de quienes la ha desempeñado recientemente, representantes de la Delegación de Fiestas se reunieron con los colectivos hace apenas unos días, a petición de estos, para mostrar sus inquietudes al respecto y despejar dudas. En el transcurso de la misma se confirmó que habría un equipo, no solo una persona, lo que vendría a desdibujar la tradicional figura del regidor, y que estaría integrado a priori por el técnico de la Delegación de Fiestas Juan Laluz, otro de Onda Cádiz, un técnico del teatro y un artesano, según fuentes de los propios colectivos. Desde el Ayuntamiento apuntan a que "estos son los integrantes del equipo de pre-producción y no necesariamente del equipo de regiduría", a la espera de la reunión que está a punto de celebrarse a escasas horas del inicio del certamen, sin descartar que Benavides forme parte del mismo.

Los coletivos quieren a Benavides

La posible ausencia de Benavides como profesional en el que las agrupaciones confían al cien por cien "por su profesionalidad, atención y experiencia" y la fórmula inédita de un nuevo equipo haciendo las labores que profesionalmente suele afrontar una única persona, el regidor de escena, al tratarse de una labor organizativa y técnica muy concreta, han disparado las alarmas de colectivos y agrupaciones, que acumulan los nervios de la actuación a la incertidumbre en la regiduría.

Así lo confirma el representante de la Asociación de Chirigotas, Roberto Fabio Gómez 'Rober', quien alaba la labor de Benavides, "que pese a que ha venido a sustituir a alguien tan querido como a Salmendro, se ha ganado la confianza de todos por su buen hacer, profesionalidad y trato exquisito". Por eso, desde el colectivo de chirigotas no terminan de encajar que su papel lo desempeñe un equipo de personas que no se haya dedicado expresamente a esta labor de regiduría, que además es muy específica.

Desde Fiestas solicitaron en la reunión mantenida "que confiáramos en este nuevo equipo", señala Rober, lamentando del mismo modo que "se ponga en el ojo del huracán a Juan Laluz, que es amigo, un gran profesional". Pero lo que no termina de asimilar es que "cualquier decisión de este tipo se tendría que haber comunicado con tiempo y con transparencia, pues estamos hablando de la gran fiesta de Cádiz".

En la misma línea se manifiesta Iván Romero en nombre la Asociación de Cuartetos, que aunque apunta que "el Ayuntamiento es soberano y hace su concurso, queremos dejar claro que nos reunimos con Fiestas, pero no se ha consensuado ningún cambio con nosotros, como hemos escuchado". Romero afirma que Benavides estuvo varios años con Miguel Ángel "y a las agrupaciones nos gusta conocer al regidor, es una persona de referencia, que te da tranquilidad", por lo que no comprenden el motivo de su ausencia. "Si finalmente hace esta labor Juan Laluz, que es una persona excepcional, estaremos a muerte con él pero, ¿por qué este cambio?".

Por su parte Humberto González, de la Asociación de Comparsas, asegura que desde Fiestas "se nos expresó que no estaría Benavides, que es una persona muy válida, con buen hacer, talante, profesionalidad y cercanía, ante lo que mostramos nuestras quejas". Asegura que lo único que demandan es la profesionalidad de esta persona, ante lo que manifiesta el apoyo unámime a su continuidad.