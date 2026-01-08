Miguel Ángel Fuertes sobre el posible cambio de regidor de escena en el COAC: "Zapatero a sus zapatos. Que dejen trabajar a los que saben"

Si hay una voz autorizada para hablar de regiduría en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, ese es Miguel Ángel Fuertes. Su cometido como regidor de escena del COAC se prolongó por espacio de 40 años y su sustituto parecía claro: José Antonio Benavides. Su pupilo, su alumno aventajado. "Que me ha superado por su formación. Me ayudó a reciclarme y a aprender cosas nuevas", apunta Fuertes. Pero los planes de la Delegación Municipal de Fiestas son otros y su planteamiento es no contar con Benavides, que desempeñó el cargo en 2025 tras jubilarse Fuertes, en favor de un equipo de regiduría sin su experiencia ni sus conocimientos. Esta decisión no ha sentado nada bien a las agrupaciones carnavalescas.

"Zapatero a sus zapatos. Que dejen trabajar a los que saben", dice Fuertes visiblemente sorprendido y enfadado. "Este es un espectáculo muy serio para hacer probaturas y experimentos", añade. Sobre Benavides destaca que "hace equipo, y eso es muy importante, y se ha adaptado tanto a esto que las propias agrupaciones reclaman que esté. Está más que preparado, más que yo, para ser el regidor de escena del Concurso, lástima que a quienes organizan esto no les guste el Carnaval".

Fuertes no entiende "que se quieran cargar a una persona que quiere engrandecer el Concurso y que es un gran profesional. ¿Por qué quieren prescindir de alguien que ha sido capaz de sacar adelante varios FIT y los espectáculos de Cádiz Fenicia y Romana?".

Insiste, por último, en que "parece que no lo quieren, pero él no está ahí para hacer amigos, sino para que el COAC funcione tras el escenario. ¿No quieren que esto salga bien? Tiene experiencia y titulación, ¿qué pasa entonces?. No hay nadie mejor que él ahora mismo para desempeñar este cargo de regidor, palabra que por cierto están empeñados últimamente en borrar".