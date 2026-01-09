Los participantes del COAC 2026 tendrán a Benavides en el equipo de regiduría de escena

"Hemos hecho lo que dijimos que íbamos hacer antes de las elecciones, escuchar". Con estas palabras, el alcalde de Cádiz, Bruno García, parece reconocer que se ha dado marcha atrás en la decisión de dejar fuera al técnico de Cultura José Antonio Benavides de la "nueva fórmula" planteada desde el Ayuntamiento para llevar la regiduría de escena del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026. Un profesional formado en estas labores, y que ya en la pasada edición coordinó la dirección artística del certamen, que, según alertaron en estos días desde diferentes colectivos del Carnaval de Cádiz, no estaría en el equipo planteado para este año y que ha sido reclamado con ganas por parte de los participantes.

"El Concurso para nosotros es muy importante y ya desde hace meses hemos ido trabajando una fórmula para intentar mejorarlo y que crezca. Eso implica un equipo muy importante y, en ese contexto, los equipos se formaron y hablando en distintas ocasiones con las agrupaciones y colectivos, nos dijeron que era importante que estuviera un técnico del Ayuntamiento de Cultura, que no está en el área de Fiestas, pero que el año pasado también hizo sus funciones y nos estuvo ayudando (el mencionado Benavides). Por tanto, fruto del diálogo con las agrupaciones hemos visto que era también importante reforzar el equipo con ese técnico de Cultura y, efectivamente, formará parte del equipo que ejecuta toda esa magia que hay detrás de la escena y que muchas veces no se ve", ha explicado el primer edil.

Un diálogo "desde el respeto", ha insistido en recalcar el servidor público que ha asegurado que no se ha sentido "presionado" por el mundo del Carnaval para incluir al referido técnico en este equipo multidisciplinar. "Lo que ha pasado estos días es que ha habido agrupaciones y colectivos que nos han hecho saber que era importante que estuviera esa persona, nosotros hemos escuchado y tomado nota, algo que coincide exactamente con lo que yo les dije iba a pasar cuando fui candidato a la Alcaldía de Cádiz, que íbamos a escuchar al Carnaval y que, a raíz de eso, tomaríamos decisiones", ha defendido.

El caso es que desde que Miguel Ángel Fuertes, empleado municipal en otro puesto pero que hacía las funciones de regidor de escena del COAC durante 40 años -recordemos que en su despedida por su jubilación en el Concurso de 2024 así se le reconoció-, la figura del regidor de escena se ha ido desdibujando como cabeza de ese gran equipo que levanta el COAC y que, como ha dicho el alcalde, está formado por "las personas de limpieza, el equipo de electricidad, el equipo de tramoyas, Onda Cádiz, el equipo de prensa, de acomodadores…" . Así, el pasado año, la regiduría de escena se sustituyó por un coordinador artístico, José Antonio Benavides, y un coordinador técnico, Eduardo Delgado; mientras que este año tampoco hay una bicefalia como tal y el alcalde habla de un equipo "dirigido desde Fiestas, como siempre" y "con diferentes personas en diferentes funciones que trabajarán en equipo". Eso sí, García ha mencionado a Juan Laluz y José Antonio Benavides como las personas que les gustaría que hicieran "equipo".

Este cambio, esta nueva fórmula, ha dicho el responsable de la ciudad, no está motivada por incidencia alguna durante el certamen de 2025. "Muchas veces no tiene que surgir un problema para cambiar cosas. No es una acción-reacción. A veces, pues, se van buscand fórmulas para mejorar y para hacer los caminos de otra manera", ha explicado.

En este sentido, la concejala de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, habla de "una evolución " en la organización del Concurso "fruto de querer dar un mejor servicio" y de "adaptar conceptos muy importantes para el alcalde como son la seguridad y la prevención de riesgos laborales, que cuenta con criterios cada vez más complejos". "Hemos ido evolucionando, también el Consejo de Participación ha reducido los tiempos de montaje por lo que este año tenemos que ser muy hábiles y hemos puesto a personas diferentes, en diferentes áreas, para intentar dar lo mejor de nosotros. Tenemos lena confianza en el equipo que se ha formado", ha aportado.