La guía del COAC 2026: fechas, orden de actuación y todas las agrupaciones

Con el regusto aún a polvorones y turrones en el paladar, cinco días después de desenvolver los regalos de Reyes llegará el verdadero regalo que Cádiz le ofrece al mundo. El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz arrancará el próximo domingo 11 de enero con el principal atractivo de la copla en todas sus formas.

En total, serán 180 grupos los que pasen por las tablas del templo gaditano. Así, participarán 124 formaciones adultas (18 coros, 53 comparsas, 46 chirigotas y siete cuartetos), 38 infantiles (un coro, diez comparsas, 15 chirigotas y 12 cuartetos) y 18 juveniles (un coro, cinco comparsas, siete chirigotas y cinco cuartetos).

Con todo, parece que en esta edición la atención se centrará en la modalidad de comparsas por el regreso de Antonio Martínez Ares, en lo que se prevé que sea un duelo por el primer premio con Jesús Bienvenido, sin desmerecer al resto de contendientes que, a buen seguro, se lo pondrán muy difícil.

Preliminares de adultos

La fase preliminar es la más bonita de todo el Concurso del Falla ya que es el momento de descubrir los nuevos repertorios, los tipos, las ideas, las músicas... Es el momento del primer impacto, pero también de la sorpresa. Más si cabe cuando en este 2026, como novedad, la primera actuación sí suma junto al resto de fases para determinar los premios. 124 agrupaciones expondrán todo lo preparado en los locales de ensayo a lo largo de 17 funciones. Noches que seguro que quedarán para el recuerdo y que sirven de aperitivo para lo que se seguirá degustando a partir de los cuartos de final.

1ª sesión de preliminares - Domingo 11 de enero

La comparsa 'La tribu', en 2025. / Lourdes de Vicente

La edición de 2026 del Concurso del Gran Teatro Falla comienza muy fuerte al contar la primera sesión con tres grupos muy destacados, lo que asegura la calidad en su estreno. Así, la primera cabeza de serie es la comparsa 'El desguace', de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera, que intentará poner el listón muy alto en el arranque, sobre todo cuando a priori las miradas en la modalidad están centradas en el duelo Ares-Bienvenido. Por su parte, el certamen en chirigota lo abrirá la chirigota de los Pibes con 'Los hombres de Paco'. La terna de aspirantes a todo la cierra la chirigota del Sheriff con 'Los semicuraos', con la que intentará desquitarse del traspié de la pasada edición.

Del resto de la noche, cabe destacar que el COAC lo abre el coro de Ceuta, en lo que será su segunda participación en el Falla. Y no hay que perder de vista a la comparsa barreña 'Los artificales', que cuenta entre sus autores con el barbateño José Manuel Cardoso.

2ª sesión de preliminares - Lunes 12 de enero

El coro 'El lado oscuro', en 2025. / Lourdes de Vicente

Tras la fuerza del arranque, las aguas regresarán al cauce habitual de las preliminares en su segunda función. Resalta el coro 'El sindicato', de Antonio Rivas, Antonio Pedro Serrano el Canijo y Julio Pardo, como el principal aliciente de la noche, siendo el que va a marcar el listón de la calidad al resto de la modalidad del tango.

A partir de ahí, aparecen otros grupos que se encuentran en un segundo escalón de calidad. Uno de ellos es la nueva chirigota que surge del reencuentro entre Moisés Serrano, Borja Romero y Pedro Tamayo. Su nombre es 'Los Camerún de la Isla'. El otro es la chirigota de Sevilla 'To pa mí', que ya sabe lo que es pisar los cuartos de final con 'Todo sobre su Marvel', en 2023.

Las notas exóticas de la segunda jornada las pondrán la comparsa de Cortegana 'La ciudad prohibida', en la que es la primera participación de un grupo de esta localidad onubense en el Falla; y el cuarteto 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete', que supone la vuelta del cuarteto de Córdoba y, con él, del muñeco de nieve.

3ª sesión de preliminares - Martes 13 de enero

La chirigota 'Al cielo con él', en 2025. / Miguel Gómez

La tercera función de preliminares se presenta, a priori, como una noche que no cuenta con mucho atractivo, aunque siempre hay lugar a la sopresa. El interés se centrará en la participación de la primera chirigota cabeza de serie, correspondiéndole el honor en esta ocasión a la chirigota de Écija, semifinalista en las dos últimas participaciones y que en esta edición presenta 'Nos hemos venío arriba'. El duelo en la modalidad será con 'Seguimos cayendo mal', de Luis Rossi, Quique Parodi y Diego Letrán.

En comparsas, destaca la vuelta de la comparsa de Javi González con 'Los del escondite' tras un año de ausencia. En la apertura, se podrá comprobar si el coro de Huelva sigue con su progresión en su tercera participación.

4ª sesión de preliminares - Miércoles 14 de enero

La comparsa 'El cementerio', en 2025. / Germán Mesa

La quinta noche de preliminares se presenta como una de las que tiene una mayor calidad media de toda la primera fase. En esta jornada, arrancará su participación la comparsa 'El manicomio', de Jonathan Pérez Ginel, que está abanderando en los últimos años el relevo generacional en esta modalidad. Tras un segundo premio, no quiere ser un mero invitado en la competición por las expectativas que existen en cuanto al duelo entre Ares y Bienvenido. Dentro de esta modalidad, también destaca la comparsa del Principito, que participa con 'Los fantasmas'. Además, no hay que perder de vista a la comparsa de Marbella, que cuenta con autoría de Manolín Santander.

En cuanto a las chirigotas, resalta el regreso de la chirigota del barrio de Santa María de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana con 'Los Robins'. De esta forma, Gómez vuelve a contar con un proyecto propio tras haber pasado por las chirigotas del Sheriff y de Los Pibes. Por su parte, Miguel Ángel Llull es uno de los aspirantes a entrar en semifinales con 'Una chirigota en teoría'. Además, habrá que ver si la chirigota camera del Chicho es capaz de revalidar su pase a cuartos de final en 2025. La calidad estará presente desde el inicio, ya que el coro de Chiclana será el encargado de abrir la función.

5ª sesión de preliminares - Jueves 15 de enero

La chirigota ‘Los cagones’, en 2025. / Jesús Marín

La del jueves 15 de enero será la primera de las sesiones del COAC 2026 que contará con dos cabezas de serie, lo que beneficia a la calidad al abrir su concurrencia en el Falla dos claros aspirantes al primer premio. Estos son el coro 'ADN', de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul; y la chirigota 'Los cadisapiens (la involución)', de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco. Junto a estas dos agrupaciones también otra que ya está consolidada en el Falla, como es la comparsa de Ceuta, que se llama 'La hipócrita'.

En cuanto a las aspirantes a superar el primer corte, hay que tener en cuenta a las comparsas de Ramón Zamudio ('Culpable') y del Rizo ('Los trapos sucios'), ya que ambas saben lo que es clasificarse para la segunda fase. Además, la nota exótica de todo el certamen la protagonizará la primera chirigota que llegue al Falla desde Santa Cruz de Tenerife.

6ª sesión de preliminares - Viernes 16 de enero

Chirigota 'Cuando tú vas, yo vengo', en 2025. / Miguel Gómez

El primer viernes del Concurso del Falla contará con una sesión típica de preliminares, con pocos alicientes y alguna incógnita. La cabeza de serie será la chirigota 'Los antiguos', de Carlos Pérez e Iván Romero, que intentará dar el salto definitivo para comenzar a los premios. También sobresale la chirigota del Sofri, que a pesar de no haber superado todavía el primer corte ya se está haciendo un nombre en la modalidad, aunque sea a costa de varios babuchazos. Su trayectoria es ascendente, por lo que aspira a estrenarse, al menos, en cuartos de final. Tampoco hay que olvidarse de la chirigota del Tini ni de la comparsa de Conil, que también pretenden estar en la segunda fase. En la segunda fase, volverá a dejar su impronta el coro de Jesús Monje.

7ª sesión de preliminares - Sábado 17 de enero

La comparsa 'La valla', en 2025. / Lourdes de Vicente

El primer sábado del COAC 2026 contará con dos cabezas de serie, lo que es garantía de calidad. Por un lado, estará el cuarteto de Manu Peinado, que defiende su segundo premio con 'Los Latin King (de la calle Pasquín)' y aspira a convertirse en la alternativa al cuarteto de Ángel Gago y Miguel Ángel Moreno. Por el otro, también se estrenaráe en el certamen la comparsa de Marta Ortiz con 'La camorra', que tras el buen repertorio de 'La valla' espera meterse de lleno en la pelea por volver a la Gran Final.

Dentro de esta modalidad, también hay que reseñar que en la octava función saldrá a escena gran parte del grupo de 'La chulita', que contará con nuevos autores para presentar 'La marea'. Por su parte, Ángel Piulestán se une a Toté para sacar 'Los mohigangas'. Abrirá la octava función el coro de San Fernando.

8ª sesión de preliminares - Domingo 18 de enero

La chirigota 'Los chabolis', en 2025. / Jesús Marín

En un año con varias ausencias en la modalidad de chirigotas, también existen regresos esperados como el de la chirigota de los Molina, que volverá al Falla en el arranque de la segunda semana del Concurso con 'Los Compay'. Esta será una función de nivel medio, siendo el cabeza de serie el Coro Libertario, que intentará regresar a la Gran Final con 'La carnicería'. También en esta modalidad, hay que estar atento al coro 'Los caletarios', con Nene Cheza a la cabeza y varios coristas veteranos.

En la modalidad de comparsas, resalta la presencia de la comparsa de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana, que con 'Las muñecas' intentará, como poco, repetir el éxito de 'La mala'. Además, también la atención la participación en esta noche de la chirigota 'Los niños con nombre', cuartofinalista en 2025 con '5 minutitos más...'

9ª sesión de preliminares - Lunes 19 de enero

La comparsa 'La oveja negra', en 2025. / Germán Mesa

La noche del lunes 19 de enero está marcada en rojo en el calendario carnavalero porque supone la vuelta a las tablas del Gran Teatro Falla de la comparsa de Antonio Martínez Ares, que retoma el proyecto de 'Los humanos' tras un año de descanso por problemas de salud. Toda la atención se centrará en esta agrupación, eclipsando a la cabeza de serie de la jornada, que es la comparsa de los hermanos Pastrana 'El hombre de hojalata.

Aunque de nueva creación, hay que prestarle atención a la comparsa 'El patriota', que toma parte de la herencia de la recordada comparsa de Tocina. El pistoletazo de salida a la noche lo dará el coro de Charo Quintero.

10ª sesión de preliminares - Martes 20 de enero

La chirigota 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan ('los disléxicos)', en 2025. / Germán Mesa

La décima función de preliminares se presenta como una de las más flojas de la primera fase del COAC 2026. El principal atractivo será la chirigota de los Villegas, que pretende sumar su tercera final consecutiva con 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'. En esta modalidad, también actuará la chirigota de Eder Rey 'La Viña de mis ojos'.

La nota curiosa de la jornada la pondrá la comparsa de Morón 'Sociedad limitada', con la que colabora David Márquez Mateos Carapapa tras decidir no traer su comparsa de Cádiz. Como aspirante a cuartos, también aparece la comparsa de El Bosque, mientras que el arranque de la noche lo protagonizará el coro de Paco Martínez Mora.

11ª sesión de preliminares - Miércoles 21 de enero

El coro 'El gallinero', en 2025. / Lourdes de Vicente

Mucho mejor se presenta la undécima función de preliminares, con varios grupos de nivel medio y alto que aseguran una noche de buenas coplas. En primer lugar, el coro de los Estudiantes arrancará la defensa de su primer premio con 'Las mil maravillas'. Por su parte, la otra cabeza de serie será la comparsa de Piru y Tomate 'Los locos', que parte con el objetivo de meterse en una pelea por todo que será muy dura en esta edición.

Dentro de la modalidad de comparsas, estarán en un segundo escalón la de Los Niños de El Puerto con 'Salud, gaditanismo y libertad' y la de Joseja Puerto con 'Digan lo que digan', aunque también puede dar la sorpresa 'Los mariposas', de Punta Umbría.

En chirigotas, la roteña de Antoñito Molina cuenta con dos refuerzos importantes, como son los de Juanmi Villegas y David Márquez Mateos Carapapa para aspirar a cotas más altas con 'Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos'.

12ª sesión de preliminares - Jueves 22 de enero

La comparsa 'DesOBDC!', en 2025. / Jesús Marín

La duodécima función de preliminares será una noche protagonizada por las comparsas, contando con tres grupos de garantías. La cabeza de serie será la de Germán García Rendón, que con 'OBDC. Me quedo contigo!!' quiere llegar a su primera Gran Final. El gaditanismo estará asegurado con Fran Quintana y su grupo 'Los hijos de Cádiz'. Por su parte, la comparsa de las Niñas de Alcalá intentará mostrar nuevamente su buen gusto con 'Las jorobadas'.

Asimismo, esta sesión supondrá la vuelta al COAC de la chirigota sevillana de Juan Carlos Vergara y José Antonio Alvarado con 'La comunidad autónoma'. Abrirá la noche el coro de Barbate.

13ª sesión de preliminares - Viernes 23 de enero

La chirigota 'Los calaítas', en 2025. / Lourdes de Vicente

Una noche con dos primeros premios es un aliciente más que suficiente para estar pendiente a la 13ª noche de preliminares. Y es que este viernes 23 de enero será el momento en el que 'Los calaíta' comiencen la complicada tarea de defender su triunfo del año pasado con 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. Por su parte, el humor también estará garantizado con el cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, que con '¡Que no vengan!' volverán a demostrar su inteligencia carnavalera y su enorme espíritu crítico.

Junto a ello, también resalta la comparsa de Nene Cheza, que ha fichado a Antonio Pedro Serrano el Canijo como letrista para sacar 'Los pájaros carpinteros'. Esta noche también supone la vuelta al COAC de Nono Galán con 'El jovencito Frankenstein'.

14ª sesión de preliminares - Sábado 24 de enero

La chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos', en 2025. / Germán Mesa

El segundo sábado del COAC también se prevé como una buena noche de coplas, contando con dos finalistas como cabezas de serie. Así, la chirigota del Yuyu repite con 'Los que van a coger papas' la buena experiencia de su vuelta al Falla en 2025 con 'Los James Bond que da gloria verlos'. En el arranque de la noche, la otra cabeza de serie será el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández, que peleará el primer premio con 'La esencia'.

En comparsas, habrá que estar muy atentos al estreno de Tamara Beardo como compositora de la música de 'Lxs invencibles'. Además, cerrará la función la comparsa de Pepe Juan Pastrana y Pepito Martínez 'La última noche'.

Por supuesto, no hay que olvidarse del humor sin filtro de la chirigota del Vitote con 'Las bodas de plata'.

15ª sesión de preliminares - Domingo 25 de enero

La comparsa 'Las ratas', en 2025. / Lourdes de Vicente

La bola de la comparsa de Jesús Bienvenido era otra de las deseadas en el sorteo de las preliminares debido a que había renunciado ser cabeza de serie. El rechazo a este privilegio le ha llevado a tener que cerrar la función del domingo 25 de enero, convirtiéndose 'DSAS3' en el principal atractivo, aunque no el único, ya que esta 15ª función también supondrá el estreno de la chirigota 'Los camper del sur', de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado.

El coro de la jornada será el que lidera José Manuel Valdés, un fijo en cuartos de final, mientras que no habrá que perder de vista al cuarteto 'Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero', que supone el regreso del Cuarteto de Arbolí, con autoría de Lolo Guasodoble.

16ª sesión de preliminares - Lunes 26 de enero

La comparsa 'Los poderosos' en el COAC 2025. / Jesús Marín

La fase preliminar afrontar la recta final con una 16ª función con un nivel más que aceptable en la mayoría de los grupos. Destaca como cabeza de serie la comparsa de Manuel Cornejo 'Los invisibles'. Precisamente, le sucederá la comparsa 'La biblioteca', en la que es coautor junto a Manolín Santander. Asimismo, esta noche cobra vida un proyecto interesantes con 'La carne-vale', formada por un grupo de veteranos comparsistas liderados por Julián Delgado, Javi Gallardo el Loco y Pedro Trinidad Queco.

En chirigotas, espera retomar las buenas sensaciones la del Molina y el Melli con 'Los que la tienen de mármol'. Por su parte, no puede faltar la poca vergüenza viñera de la chirigota del Cascana con 'L@s quince en las algas'.

17ª sesión de preliminares - Martes 27 de enero

Chirigota 'Los hermanos del buen fin', en 2025. / Jesús Marín

Con la 17ª función de preliminares, llega la primera noche de los cuchillos largos. Todavía no estarán muy afilados, pero siempre cae alguna sorpresa. En esta última cita con la fase más bonita del Concurso, sobresale la chirigota del Bizcocho, que suma a Pablo de la Prida a su causa con 'Ssshhhhh!!!'. Por su parte, el cierre de la modalidad de coros en este 2026 lo protagonizará el de Rafael Pastrana con 'Los mentirosos', en lo que a buen seguro que será una defensa del coro clásico.

Para la última función de la primera fase, el sorteo se ha reservado dos regresos. El primero de ellos es el de un mítico comparsista como Antonio García el Alemania como componente de la comparsa 'La condená'. El otro es la vuelta de la chirigota de José Miguel Choza con 'Los de la tribu de al lado'.

Semifinales infantiles

Las semifinales de la categoría de infantiles se celebrarán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y 1 de febrero en horario matinal, comenzando a las 12 horas. Este concurso se encuentra en auge, ya que contará con 38 agrupaciones.

1ª sesión - Sábado 17 de enero

Chirigota 'Ojú qué pereza'

Comparsa 'Las marmotas'

Cuarteto 'Si tú me dices ven lo dejo todo... o no'

Chirigota 'Los doce hijos de Juan'

Cuarteto 'Los tatatataratanietas del colorín colorado'

Comparsa 'Los comecocos'

2ª sesión - Domingo 18 de enero

Comparsa 'En mi esquinita te espero'

Chirigota 'El tío de la tiza se actualiza'

Cuarteto 'La familia Fallans'

Chirigota Los mal-éficos'

Cuarteto 'Te lo cuento del revés'

Comparsa 'El grito del futuro'

3ª sesión - Sábado 24 de enero

Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta'

Comparsa 'El origen'

Cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca'

Chirigota 'La tribu caletera'

Cuarteto 'Colegio privado, mixto y del barrio de arriba de Alcalá de Guadaira'

Comparsa 'Los granujas'

Chirigota 'Los taratachangas'

4ª sesión - Domingo 25 de enero

Comparsa 'Las traviesas'

Chirigota 'La chirigota de la isla'

Cuarteto 'Escuela Publica Caimán'

Chirigota 'Vamos por el primero'

Cuarteto 'Este año caemos de pie'

Chirigota 'Los manitas La Garita'

Coro 'La perla de Cádiz'

5ª sesión - Sábado 31 de enero

Chirigota 'Las peloteras'

Comparsa 'El barrio del arte'

Cuarteto 'Academia de baile: aprende con Joselito y sus tres modelitos'

Chirigota 'Venimos de nuevo'

Cuarteto 'Blam, blam, blam... digan lo que digan al final siempre me castigan'

Comparsa 'El hilo rojo'

6ª sesión - Domingo 1 de febrero

Comparsa 'Las guasnías'

Chirigota 'Lo mejor de lo mejor'

Cuarteto 'Estos dioses están colgaos, desde el olimpo andaluz haciendo historia'

Chirigota 'Mi modelo... de chirigota'

Cuarteto 'Esto está manga por hombro'

Chirigota 'Que ases mi cielo'

Semifinales juveniles

Los días 28 y 29 de enero se han reservado para las semifinales juveniles, que se celebrarán en horario de tarde. Para este 2026, este certamen contará con 18 grupos.

1ª sesión - Miércoles 28 de enero

Chirigota 'Las eurovisivas'

Comparsa 'Las del patio'

Cuarteto 'Este cuarteto tiene madera'

Chirigota 'Los duendecillos de los dos castillos'

Cuarteto 'Las verdades del vaquero'

Chirigota 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'

Comparsa 'Plan B'

Chirigota 'Los vengadoritos'

Coro 'A pico y pala'

2ª sesión - Jueves 29 de enero

Comparsa 'Más típico no lo hay'

Cuarteto 'Espejito, espejito'

Chirigota 'Una chirigota encantadora'

Comparsa 'El caminito de vuelta'

Cuarteto 'Los calaítos, una mojada de toda la vida'

Chirigota 'Los tímidos (al ataque con tomate)'

Comparsa '¡A toda máquina!'

Cuarteto 'Los auténticos capuchinos'

Chirigota 'Cádiz: el videojuego'

Cuartos de final de adultos

Los cuartos de final de la categoría de adultos se celebrarán del 30 de enero al 5 de febrero. A ellos se podrán clasificar un máximo de 56 agrupaciones divididas en 10 coros, 20 comparsas, 20 chirigotas y seis cuartetos.

Semifinales adultos

Las semifinales de adultos tendrán lugar del 8 al 11 de febrero. El reglamento recoge que se podrán clasificar un máximo de 32 grupos repartidos entre siete coros, diez comparsas, diez chirigotas y cinco cuartetos.

Final infantil

La final infantil será el sábado 7 de febrero y podrá contar con un máximo de 13 agrupaciones.

Final juvenil

La final juvenil se celebrará el viernes 6 de febrero y tendrá un maximo de 13 agrupaciones.

Final de adultos

La Gran Final de adultos cerrará el Concurso del Gran Teatro Falla el próximo viernes 13 de febrero.