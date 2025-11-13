Comparsa infantil 'Las traviesas'

La comparsa infantil de Chiclana cumplirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su tercera participación. Lo hará bajo el título de 'Las traviesas'.

En esta edición, no habrá cambios en la autoría, ya que se mantienen Guillermo del Valle, Hugo León y Rafael León como los responsables de la confección del repertorio.

Este grupo se estrenó en el COAC en el año 2024 con '¡Vaya cacao de comparsa!', consiguiendo el cuarto premio. En la pasada edición no consiguió el pase a la final con 'El pelotón de la alegría'.

Desde su inicio, Guillermo del Valle se mantiene al frente de este proyecto. Anteriormente, ha traído desde Chiclana agrupaciones de adultos como las chirigotas 'Los míster' (2010), 'Una chirigota de cine' (2011) y Parque Infantil Patapalo' (2012), las comparsas 'La civilización' (2011), 'Sonrisas al sol' (2012) y 'Los reyes' (2013), y los coros 'Un Cádiz de maravilla' (2017) y 'Las mil y una historias' (2018).

Por su parte, de los hermanos León, solo Rafael tiene una experiencia anterior a esta comparsa. Fue en el año 1997, cuando hizo la música de la comparsa juvenil 'Cigarreras'.