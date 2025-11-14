Cuarteto infantil 'Este año caemos de pie'
El cuarteto infantil de Moisés Serrano, Raúl Otero y Francisco Javier Domínguez para el Concurso del Gran Teatro Falla de 2026
El cuarteto infantil de Moisés Serrano, Francisco Javier Domínguez y Raúl Otero intentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 regresar a la final tras quedarse en la pasada edición fuera de ella con 'Un cuarteto en peligro de invasión', consiguiendo un accésit. Este reto lo asumirá con 'Este año caemos de pie'.
Este es un grupo con el que hay que contar para estar entre los elegidos. De hecho, en 2024, consiguió el primer premio con 'Un cuarteto en peligro de extinción'.
En los últimos años, estos autores han participado en la cantera con otros cuartetos como los infantiles 'Échale una mano a la cantera' (primer premio en 2019), 'Lo siento Pixar, no todo el mundo puede ser de Cádiz' (cuarto premio en 2020) y 'Un cuarteto con mucho ángel' (2023), o los juveniles 'Hotel Cadizvania' (segundo premio en 2022) y 'El gran golpe' (primer premio en 2023).
La ficha
Localidad: Cádiz.
Letra: Moisés Serrano Bruzón.
Música: Francisco Javier Domínguez González y Raúl Otero Pérez.
Dirección: Raúl Otero Pérez.
Representante legal: Raúl Otero Pérez.
En 2025: 'Un cuarteto en peligro de invasión' (accésit).
