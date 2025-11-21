Comparsa juvenil 'Las del patio'

La comparsa juvenil de Mérida conocida como 'Los indomables' repetirá en este 2026 la experiencia de participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Las del patio'.

En 2025, este grupo se estrenó en el COAC con 'Mi comparsón', consiguiendo un accésit. En el Carnaval Romano, se estrenó en 2024 con 'La quimera'.

La letra de esta agrupación será de María del Mar Álvarez, mientras que la música la realizará Francisco Ardila. El objetivo es seguir cumpliendo con el proceso de formación carnavalera, además de disfrutar de lo que supone subirse a las tablas del Falla.