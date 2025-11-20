Chirigota juvenil 'Cádiz: el videojuego'
La chirigota juvenil de Pinto para el Concurso del Gran Teatro Falla de 2026
La chirigota juvenil de Pinto cumplirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su segunda participación en el certamen. Lo hará con importantes refuerzos en su autoría, haciéndola muy atractiva. Su nombre será 'Cádiz: el videojuego'.
Así, en esta edición, la letra será de Juan Pérez el Blanco (autor de la chirigota 'Los cadisapiens (la involución)', Sergio Guillén el Tomate (autor de la comparsa 'Los locos' y de la chirigota 'Los hombres de Paco') y Manuel Domínguez Portilla (componente de la chirigota 'Los cadisapiens (la involución)' y autor del cuarteto juvenil 'Espejito, espejito...').
Por su parte, en la música, se mantendrán Manolín Santander (autor en este 2026 de la chirigota 'Los cadisapiens (la involución)' y las comparsas 'La biblioteca' y 'El desvelo') y Margarita Higuera, sumándose a ellos Miguel Ciria.
La ficha
Localidad: Cádiz.
Letra: Juan Pérez Casado el Blanco, Sergio Guillén Bancalero el Tomate y Manuel Domínguez Portilla.
Música: Manuel Santander Grosso, Miguel Ramón Ciria Fernández y Margarita Higuera Grela.
Dirección: Javier Fernández de la Cotera García.
Representante legal: Javier Fernández de la Cotera.
En 2025: 'La alergia de Cádiz' (tercer premio)
