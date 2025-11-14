Cuarteto infantil 'Las vecinas de Doña Blanca'

La cantera está dando importantes pasos en El Puerto para recuperar la fuerza que tenía hace unos años. Una muestra de ello es el nuevo cuarteto infantil para que participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 bajo el título de 'Las vecinas de Doña Blanca'.

Este cuarteto está auspiciado por el CEIP Castillo de Doña Blanca y la Asociación de la Cantera del Carnaval de El Puerto. De hecho, sus cuatro integrantes son alumnas del citado centro educativo.

Sus autores serán Azahara Zahín Alburquerque, Daniel González, José Joaquín González y Darío Martínez. Esta no es la única agrupación en la que están trabajando para la próxima edición, ya que también concursarán con la comparsa infantil 'Los granujas'.