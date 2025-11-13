Comparsa infantil 'Los granujas'

El trabajo que se está realizando por recuperar la cantera del Carnaval en El Puerto ya está dando sus frutos. Aunque en número está alejado de los buenos tiempos de los 90 e inicios del siglo XXI, se va avanzando en el aprendizaje y en la calle. En estos momentos, esta bandera la defiende la comparsa infantil portuense de Azahara Zaín Alburquerque, Francisco González y José Joaquín González, que concurrirá con 'Los granujas'.

Esta será la tercera participación de un grupo que nació en 2024 con 'Los discípulos', agrupación que no llegó a la final. La evolución fue más que evidente en 2025 con 'Los del huerto', agrupación que consiguió el cuarto premio. Esta no será la única formación infantil que presentará este equipo de trabajo, ya que se estrenará en la modalidad de cuartetos con 'Las vecinas de Doña Blanca'.