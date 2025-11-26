Cuarteto juvenil 'Este cuarteto tiene madera'

El interior del Teatro Falla en una sesión del COAC.

El cuarteto juvenil de José Manuel Soto, Francisco Amador y Jesús Alfaro quiere repetir la buena experiencia que vivió en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 con '0% de éxito, 100% de locura. Clínica del Dr. De-mente', consiguiendo el tercer premio. En esta edición, repetirá con 'Este cuarteto tiene madera'.

En cuanto a sus autores, destaca José Manuel Soto, que en este 2026 participa en adultos con la chirigota 'Los niños con nombre', que defiende los cuartos de final que consiguió hace un año con '5 minutitos más...'.

Por su parte, Francisco Amador también tiene en su haber la autoría de las chirigotas infantiles 'Por culpa de un pito y un plumero me marcho al extranjero' (2023) y 'El maestro chocolatero y sus chiquillos chirigoteros' (2024).