Cuarteto juvenil 'Este cuarteto tiene madera'

El cuarteto juvenil de José Manuel Soto, Francisco Amador y Jesús Alfaro para el Concurso del Gran Teatro Falla de 2026
El cuarteto juvenil de José Manuel Soto, Francisco Amador y Jesús Alfaro quiere repetir la buena experiencia que vivió en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 con '0% de éxito, 100% de locura. Clínica del Dr. De-mente', consiguiendo el tercer premio. En esta edición, repetirá con 'Este cuarteto tiene madera'.
En cuanto a sus autores, destaca José Manuel Soto, que en este 2026 participa en adultos con la chirigota 'Los niños con nombre', que defiende los cuartos de final que consiguió hace un año con '5 minutitos más...'.
Por su parte, Francisco Amador también tiene en su haber la autoría de las chirigotas infantiles 'Por culpa de un pito y un plumero me marcho al extranjero' (2023) y 'El maestro chocolatero y sus chiquillos chirigoteros' (2024).
La ficha
Localidad: Cádiz.
Letra: José Manuel Soto Romero y Francisco Manuel Amador López de Silva.
Música: José Manuel Soto Romero y Jesús David Alfaro Herrera.
Dirección: Paco Blanca Franco.
Representante legal: Jesús David Alfaro Herrera.
En 2025: '0% de éxito, 100% de locura. Clínica Dr. De-mente' (tercer premio).
