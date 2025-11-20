La chirigota juvenil 'Los duendecillos de los dos castillos'.

La Chirigota de La Caleta da en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su salto a la categoría juvenil tras una gran trayectoria en infantiles. En esta edición, participará con 'Los duendecillos de los dos castillos'.

Este paso lo da tras conseguir en la pasada edición el segundo premio con 'La familia Topolino'. Anteriormente, conquistó el primer premio en 2024 con 'Tochiko Mikay'.

El equipo de trabajo de esta chirigota será el mismo que lleva al frente de esta agrupación desde 2024, contando con la autoría de Mario Rodríguez Parra, Mario Rodríguez García, Ramón Ruiz, José Manuel Vallejo Chico y Alejandro Mozón.