Chirigota infantil 'Ojú qué pereza'

El Centro Cultural Carnavalesco Ibarburu prosigue con su encomiable labor de promocionar el Carnaval en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Para ello, en este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 presenta tres chirigotas en la categorías de infantiles, juveniles y adultos.

En infantiles, estará presente con 'Ojú qué pereza'. Al frente de esta agrupación volverán a estar Francisco Javier Fernández Torres y Francisco Javier Menchón Domínguez.

En la pasada edición, no consiguió entrar en la final con 'Aligera que llegamos tarde (los estresaítos)'. En los últimos años, ha conseguido el tercer premio con 'Los @yonotube' (2022) y 'La banda del columpio' (2023).