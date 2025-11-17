Cuarteto infantil 'Si tú me dices ven, lo dejo todo... o no'

El interior del Teatro Falla en una sesión del COAC.

La Algaba contará con un segundo cuarteto infantil en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este se llamará 'Si tú me dices ven, lo dejo todo... o no'.

Al frente de este proyecto estará Antonio Muñoz Molina, también autor del cuarteto infantil 'Blam, blam blam... digan lo que digan al final siempre me castigan'. Con este grupo, ha participado anteriormente con 'Blam, blam, blam... somos los hijos secretos de Diego Tristán' (cuarto premio en 2024) y 'Blam, blam, blam... vaya tela mi tío lo que me está haciendo pasar' (2025).

Por su parte, la música será de Manuel Morilla Carmona, en su estreno como autor en Cádiz.